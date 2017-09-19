Teknoloji gittikçe gerip bir hal almaya başladı. Apple’ın geçtiğimiz hafta yüzü kızıl ötesi sensörlerle tarayan Face ID teknolojisi, yüz ifadenize göre şekil alan 3B animojileri tanıtılmıştı. Haliyle hazırlığı yıllar süren bu teknolojileri üretmenin zor olduğu konusunda hem fikir olan insan sayısı artmıştı.

Eğer iPhone X için verecek bir 6000 TL’niz yoksa, teknolojinin sizi yüzünüzle büyülemesinin zor olmadığını söylemeliyim. Nottingham ve Kingston Üniversitesi'ndeki görevli araştırmacıların tasarladıkları yapay zeka yazılımı, sadece bir fotoğrafınızdan yüzünüzü alarak 3 boyutlu görüntünüzü oluşturuyor.

Doğrudan Volümetrik CNN Regresyon ile Tek Bir Görüntüden 3B Yüz Oluşturma adı verilen projeye kendi fotoğrafımı yüklediğimde sonuç şöyle oldu:

Bunlar da sisteme yüklü olan diğer örnekler:

Araştırma ekibi bu yazılımı meydana getirirken samimi bir dille epeyce zorlandıklarını ifade ediyorlar. Mevcut sistemlerin aynı şekilde 3B görüntü oluşturabilmeleri için farklı açılardan çekilmiş birden fazla fotoğrafa ihtiyaç duyulur. Ancak buna söz konusu yazılımın ihtiyacı yok. Ekip, tek bir fotoğraftan yüzün 3 boyutlu olarak algılanabilmesi için, 2 boyutlu resimlerin 3 boyutlu resimlere dönüştüğü veri kümeleriyle yapay bir sinir ağı oluşturdu. Başka bir deyişle biz sisteme fotoğraf yükleyip çalıştırdıkça yazılım kendini geliştirip daha kaliteli sonuçlar veriyor.

Anlaşılan o ki, Apple ve Samsung gibi devler ürettikleri yazılım teknolojilerini her ne kadar devrimsel olarak pazarlasalar da, bilimsel çalışmalar o sözlerin aksini kanıtlıyor. Böyle çalışmaların maliyeti elbette çok yüksektir, ancak insanların aptal yerine koyulmaları hoş bir durum değil.

Daha fazla vakit kaybetmeden denemek için şuradaki bağlantıdan projenin ana sayfasına ulaşıp, istediğiniz fotoğrafınızı yükleyebilirsiniz. Kısa süren bir bekleyişin ardından sonuçlar sizi şaşırtabilir. Bizimle yorumlar kısmında sonuçları paylaşırsanız seviniriz.