Oyun, oyunculuk ve eğlence kültürünün şekillendiği Comic Con etkinliklerine damgasını vuran bir cosplay kostümü ile karşınızdayız. New York Comic Con etkinliğinde ortaya çıkan bu kostüm, hiçbir oyunda ya da sinema filminde yer almayan bir karakter ve sosyal medyada takdir topluyor.

Her sonbaharda gerçekleştirilen ve cosplay uyarlamalarının zirvesi olan New York Comic Con, birbirinden ilginç kostüm uyarlamalarının boy gösterdiği dünya çapındaki şovlardan. Hal böyle olunca cosplay uzmanları da kolları sıvayıp, favori karakterlerini neredeyse birebir çalışmlarla gerçek hayata taşıyorlar. Ancak bu yılki etkinlikte öyle bir kostüm ortaya çıktı ki, açık gözlülüğü ve pratik zekası sayesinde sosyal medyada viral oldu.

Popüler bir karakteri tüm detayları ile uyarlamak yerine bu adam, her yıl New York Comic Con etkinliğinin düzenlendiği Javits Center binası gibi giyindi:

"Birisi gerçek kongre merkezini cosplay olarak uyarlamış"

Sosyal medya böyle çakallıkları sever. Haliyle bizim kahramanımızın milyonlarca kişi tarafından duyulmaması için bir neden yoktu ve Tiwitter üzerinden binlerce etkileşim almayı başardı.

"Javits Center'da Javits Center olarak cosplay yaptığınız o an"

"Şimdiye kadar en sevdiğim cosplay, Javits Center olarak giyinen bu adam oldu"

"Günün en iyi cosplay'i Javits Center'da Javits Center olarak duran insan"

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