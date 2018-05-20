Her ne kadar hala kodla yazılan internet siteleri olmuş olsa da, muhtemelen birçok kişi ve kurum WordPress’te çalışmaktan keyif alıyor. Bu noktada kısa süreliğine %96 indirime giren paket, ihtiyacınız olan her şeyi içeriyor.

Gelişen teknoloji ve internet dünyası, ihtiyaçları da elektronik hale getirdi. Bu noktada birçok kişi veya firma kendisine internet siteleri oluşturuyor. Ancak kodlama ile uzun zaman alan internet sitelerini artık sizler de evinizde eğlenerek oluşturabilirsiniz. Bu konuya hizmet eden WordPress gibi birçok site olmuş olsa da, kesinlikle aralarında en profesyoneli WordPress.

Sizlere zengin web siteleri için oluşturmak esnek bir platform sağlayan WordPress, olayla alakası olmayanların bile kolaylıkla anlayacağı bir platform olarak karşımıza çıkıyor. Öyle ki yazılım sitelerinden tutun da, kendi bloğunu oluşturmak isteyen kişilere kadar herkes WordPress’i rahatlıkla kullanabilir.

İşine profesyonel bir dokunuş katmak isteyenlerin tercih edebileceği WordPress araç setine, sizlerde şu an için %96 indirimli olarak sahip olabilirsiniz. Tek bir satır bile kod yazmayacağınız tam teşekküllü bir site oluşturmak için sadece sürükle bırak yöntemini ve tasarım gücünüzü kullanmanız yeterli olacaktır.

Önceden hazırlanmış 200’den fazla taslağın yer aldığı platformda, şekilleri ve metinleri düzenleyerek yayınla demeniz sonrası, web siteniz görücüye çıkabilecek hale gelir. Bunların yanı sıra genişlik, boşluk, hizalama ve yazı tipi gibi seçeneklerin akıbeti de sadece size kalmış durumda. Son olarak “Kötü amaçlı yazılım ve kişilerden nasıl korunacağım?” Derseniz, paketin sizleri DDOS saldırılarına ve diğer siber tehditlere karşı koruyan bir SSDPage içerdiğini de söylemekte fayda var. Eğer sizlerde şu aralar böyle bir platform arıyorsanız veya ilerisi için elimde bulunsun diyorsanız, bağlantıya tıklayarak 49.99 dolar olan pakete erişebilirsiniz.