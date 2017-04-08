Tek Bir Ses Dosyasıyla iPhone'u Hacklemeyi Başardılar

Kimliğini açıklamak istemeyen bir hacker, .m4a formatında bir dosyaya virüs yerleştirerek iPhone'u ele geçirdi.

Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz yıllarda Windows ve Android işletim sistemlerinde ses dosyalarının içine gizlenen zararlı kodları da çalıştırdığını ve böylelikle ses formatındaki dosyalardan kolaylıkla zararlı yazılımların bulaşmasına altyapı hazırladığını duyuyorduk. Bu kez benzer bir durum da Apple'ın başına geldi.

İsmini paylaşmak istemeyen bir hacker, Zero Day Intiavite isimli bir güvenlik araştırma şirketiyle irtibata geçerek '.m4a' uzantısına sahip ses dosyasına sıkıştırdığı zararlı yazılımın Apple'ın neredeyse tüm işletim sistemleri tarafından okunduğunu söyledi. Özellikle iOS için bu virüs büyük bir tehdit oluştururken Apple, iOS 10.3 güncellemesiyle bu sorunu hızlı bir şekilde çözdü.

Elbette iPhone kullanıcıları multimedya dosyalarını cihazlarına indirerek oynatamadığından dolayı aslında bu konu onlar için büyük bir risk değildi. Yine de yeni iOS 10.3 ile sorunun tamamen önüne geçilmesi tüm kullanıcıların içini rahatlatıyor. Buna bağlı olarak biz de iOS kullanıcısıysanız iOS'in en yeni sürümüne geçmenizi tavsiye ediyoruz.