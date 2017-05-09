NFC teknolojisinin gelecekteki kullanım alanı tanıtıldı. Her şeyi telefonunuzdan kontrol edebildiğiniz bir hayat çok uzakta değil.

Günümüzün akıllı telefonlarında NFC’ler standart özelliklerden birisi oldu. Telefonu fiziksel eylemler yapmak için kullandığımız NFC’ler, sadece telefon değil, teknolojinin bütün alanlarında önemli bir yer ediniyor. Carnegie Mellon Üniversitesi’nin Future Interfaces Group departmanı, NFC’nin bir sonraki evrimi için elektronik emisyon algılama konseptini tanıttı.

Geçen sene Disney Resarch’de de belirtildiği gibi, her elektrikli cihazın kendine ait, benzersiz bir elektromanyetik etki alanı bulunuyor. Bu nedenle, NFC işlemlerini bütün teknolojik cihazlarda yapabiliyorsunuz.. Her insanın farklı parmak izi olduğu gibi, telefonlarınızın da bıraktığı izler birbirinden farklı oluyor.

Ekip ilk testlerini gerçekleştirmeye başladı. 2013 model bir Moto G’ye birkaç donanım ve yazılım ekleyerek, diğer cihazları makine öğrenme yardımı ile değiştirmeyi başardı. Burada Philips Hue LED ampul, buzdolabı, TV, termostat, yönlendirici, akıllı kapı kilidi, projektör gibi birçok cihazı kontrol edebilen teknoloji, basit kahve makinesi gibi cihazları bile tanıyor ancak bunları ne yazık ki kontrol edemiyor.

Elektromanyetik algılama sistemi ile alınan bilgilerin sınırı bulunmuyor. Örneğin bir monitöre dokunarak ekrandaki dosyayı telefonunuza indirebileceğinizi belirtebilirsiniz. Bu teknolojinin daha ne kadar zamanı var bilinmez, ancak gelecekte tek bir cihazla bütün donanımları kontrol edebilecekmişiz gibi duruyor.