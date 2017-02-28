Glasgow Caledonian Üniversitesi'nden diyetisyen Jennie Jackson, eğer bir tek yiyecekle beslenmek zorunda kalsaydık bizi en uzun yaşatacak besin maddesinin hangisi olduğuyla ilgili bir araştırma yaptı.

Yiyeceklerin çeşitli olması, vücudumuzun gerek duyduğu tüm vitamin ve mineralleri alabilmemiz açısından oldukça önem arz ediyor. Bu durum pek olası olmasa da (Belki de olasıdır… Neyse şimdilik bu konuyu es geçelim) diyelim ki yalnızca bir tek yiyecekle beslenmemiz gerekirse hangi yiyecek bizi en uzun olacak şekilde yaşatırdı?

Öncelikle şunu belirtelim: Bu yiyecek tek başına et, sebze ya da meyve olamaz. Sebebi ise ette temel vitaminlerin ve besinlerin olmamasıyla birlikte lif de bulunmuyor. Sebzelerde ve meyvelerde ise vitaminler bolca vitamin bulunuyor fakat yağ ve protein içermiyorlar. Örneğin Kanada’nın kuzeylerinde yaşayan kişilerde ‘tavşan açlığı’ denilen, sürekli tavşan eti gibi yağsız et yiyenlerde bir hafta içerisinde ishal, baş ağrısı, halsizlik gibi belirtilerin ortaya çıktığı söylenir.

Besin yetersizliğinden dolayı ölmek istemiyorsak, bir miktar yağ almamız gerekiyor. İnsanların tüm kaloriyi proteinden alması, besinlerinin yağ ve karbonhidrat içermemesi, karaciğerin protein işleme yeteneğini köreltir. Glasgow Caledonian Üniversitesi'nden diyetisyen Jennie Jackson, eğer tek yiyecekle besleneceksek bunun için en iyi alternatifin patates olduğunu söylüyor. Çünkü patateste nişasta bulunmasına rağmen protein de bulunuyor ve buna bazı amino asitler de dahildir.

Avustralyalı Andrew Taylor, bir yıl boyunca yalnızca patatesle besleneceği bir deneye girişmişti. A-E vitaminleriyle birlikte demir ve kalsiyum alabilmek için tatlı patates de tüketen Taylor, buna rağmen B vitaminini ve diğer mineralleri yeterli seviyede alamıyordu. Deneyden fiziksel olarak pek fazla zarar görmeden çıkmayı başaran Taylor, yalnızca kilo kaybı yaşamış.

Tek bir yiyecekle beslenmenin sakıncası, yalnızca o besinle alakalı değil. İnsan sürekli aynı şeyi yediğinde midesi bir süre sonra onu kaldıramayacak duruma gelir ve o besinden biraz bile alamayacak olursa hayati tehlikeler baş göstermeye başlar. Bunun dışında gerekli vitamin ve mineralleri aldıktan ve yeterli kaloriye ulaştıktan sonra tek ya da çok çeşitli besinler içeren diyetlerin bile pek sağlıklı değildir.