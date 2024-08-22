Varsayalım ki dünya üzerinde hiç beklenmedik felaketler gerçekleşti ve hayata tutunabilmemiz için yalnızca bir çeşit besin tüketebiliriz. Sizce böyle bir şey mümkün olabilir mi?

İnsan vücudunun her türden yiyeceğe ve içeceğe ihtiyacı vardır. Yalnızca tek bir besinle hayata tutunmaya çalışmak, büyük bir delilik olmaz mıydı?

Gelin, böyle bir durumda neler olacağına bakalım.

Ömrünüz boyunca tek bir besini tüketerek yaşamanız mümkün olur mu? sorusuna yanıt olarak hem evet hem de hayır cevabı verilebilir.

Şöyle ki insan vücudu, çalışma mekanizmasından dolayı A,B,C,E ve K gibi birçok vitamin çeşidine ve bunun yanında mineral, kalsiyum, fosfor, sodyum gibi pek çok maddeye ihtiyaç duyar.

Bu vitaminlerin ve minerallerin hepsinin karşılayabilecek bir besin ise elbette yoktur. Bu sebeple beslenme düzeninde çeşit yiyecek ve içeceklere yer vermek oldukça önemlidir.

Fakat olası bir felaket, kıtlık veya hastalık durumunda tek bir yiyecek tüketmek zorunda kalsaydık, bu yiyecek insanın en uzun süre hayatta kalmasını sağlaması açısından patates olurdu.

Çok yüksek miktarlarda patates tüketerek gün içerisinde alınması gereken besin miktarını almak mümkündür.

Örneğin günlük alınması gereken kalsiyum için 9,5 kg, protein için ise 4,5 kg patates tüketilmesi gerekir. Şaşırtıcı bir şekilde yalnızca patates tüketerek yaşamının bir kısmını devam ettirmiş bir insan bulunmaktadır.

Avustralya’da yaşayan Andrew Taylor, bir yıl boyunca sadece patates yiyerek yaşamıştır. Ancak Taylor yalnızca beyaz patates değil, patatesin çeşitli türlerinden de faydalanmıştır. A ve E vitaminleri, demir ve kalsiyum açısından zengin olan tatlı patatesi de tüketmiştir.

Ayrıca soya ve domates sosunu çeşitli otlarla karıştırarak tüketmiş ve bunların yanında B12 takviyesi almıştır. Bu şekilde beslendiği bir yılın sonunda ise kan tahlili yaptırmıştır.

Yaptırdığı tahliller sonucunda, kan değerlerinin normal düzeylerde olduğu görülmüştür.

Andrew Taylor, bu süreçte kilo verdiğini ve kendisini eski halinden daha çok enerjik hissettiğini belirtmiştir. Fakat Taylor, hiçbir besin ve vitamin takviyesi almadan bir ömür boyu yalnızca beyaz patates tüketmiş olsaydı ciddi problemlerle karşı karşıya kalırdı.

Görme bozuklukları, gece körlüğü, kas ve kilo kaybı, denge problemleri ve hafıza problemleri yaşayabilirdi. Özetle olası bir kıtlık veya felaket anında hayatta kalabilmemiz için tüketeceğimiz en uygun yiyeceğin patates olduğunu söyleyebiliriz.

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