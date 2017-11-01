Hemen herkesin kolayca uçurabileceği, tek elle kontrol edilebilen Eachine E56 Kameralı Drone’u inceledik.

Daha önce hiç drone uçurmayanlar için ilk drone tecrübesi, genellikle büyük bir heyecan ve hemen ardından (dikkatsizlik - acemilik sonucu kaçınılmaz olarak) yaşanan kazalar sayesinde hayal kırıklıkları ile doludur. Özellikle uygun fiyatlı drone’larda yaşanan bu gibi hasar sorunlarının sebebi, profesyonel modellerde bulunan kaza önleyici, uçuşu daha kolay hale getiren sensörlerin bulunmamasıdır. DJI gibi pahalı alternatiflere karşı orta sınıf drone’ların kontrolü çok daha zordur ve efektif kullanım için yumuşak zeminli bir ortamda, alçak irtifada (alçak irtifadan kastımız yaklaşık 50 cm gibi bir yükseklik :) ) uzun bir antrenman süreci gerektirir.

Pahalı örneklerine karşı uygun fiyatı ile dikkat çeken Eachine E56, kendi sınıfındaki drone’lardan farklı olarak Gravity Sensor Control, Headless Mode gibi stabilite ve kontrol edilebilirliği arttıran özelliklere sahiptir. Gravity Sensor Control kumanda sayesinde drone’u tek elinizle sadece bilek hareketleri sayesinde yönlendirebilirsiniz. Bu sayede harekete duyarlı olan özel kumanda, dört yönlü olarak kusursuz bir kontrol sağlar. Kumanda üzerindeki joystick ise motor hızı ve 360 derece gibi hareketleri kontrol etmenize imkan verir. Headless Mode olarak adlandırılan kontrol teknolojisi ise drone’larda yön kontrolünü zorlaştıran diğer bir detay olan ters “uçamama” sorununu ortadan kaldırır. Bu durumu anlamak için ön kısmı size bakan bir drone’u yönettiğinizi düşünün, normal şartlarda bu durumda sağ - sol yön kontrolü yer değiştirecektir. Bu aşamada Headless Mode butonuna basmanız durumunda kumanda, yön kontrolünü otomatik olarak tersine çevirip yaşanan yön karmaşasını ortadan kaldıracaktır.

Bu iki özellik haricinde dikkat çeken diğer detaylar ise motor güç senkronizasyonu sağlayan altı eksenli gyro sistemi, 500mAh modüler batarya ile 7 dakika kesintisiz uçuş süresi, yaklaşık 50 metre kontrol menzili, manuel olarak açısı ayarlanabilen 720p kamera (hareket eden kamera sayesinde uçuş esnasında kuş bakışı bir perspektif elde edebilirsiniz) ve akıllı telefonlar üzerinden FPV destekli uçuş ayrıcalığı sunan WiFi desteğidir. Daha fazla detay için hemen aşağıdaki videoya göz atabilir, ürünü Teknostore üzerinden satın almak için buradaki bağlantıyı takip edebilirsiniz.