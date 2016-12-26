Tek Hücreli Canlılar Öğrenip, Öğrendiklerini Aktarabiliyorlar!

Tek hücleri bir canlı türü üzerinde bazı deneyler yürüten araştırmacılar, bu canlıların adaptasyon sonucu öğrendikleri bilgileri diğer tek hücrelilere aktarabildiklerini keşfetti.

Fransa'da, tek hücreli canlılar üzerinde çalışmalar yürüten Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'ndeki (CNRS) araştırmacılar, büyüklüğü sadece bir damla kadar olan ve beyin ya da benzeri bir nörolojik-bilişsel organı bulunmayan küf türü tek hücreli canlılar üzerinde deneyler yürütmekte.

Yapılan deneyler sonucunda ''physarum polycephalum'' adı verilen bu tek hücrelilerin farklı ortamlara uyum sağlamayı öğrenebildikleri ve öğrendikleri bu yeni bilgileri birleşme yolu ile farklı küf hücrelerine aktarabildikleri keşfedilmiş.

Doğal yaşam alanı genellikle ormanlık araziler olan bu küf türü, yaşamını sürdürebilmek için tuz, kinin ve kahve gibi itici fakat zararlı olmayan ortamlara geçiş sağlabilmekteler. Üstelik geçiş yapan küf hücreleri, ortamın zararlı olmadığını hızlı bir şekilde öğrenerek yaşamaları için gerekli koşullara kolaylıkla adapte olabiliyorlar.

Canlıların farklı koşullarda yaşamak için elde ettikleri adaptasyon bilgilerini diğer tek hücrelilere aktarıp aktarmadıklarını öğrenmek için bir deney daha gerçekleştiren araştırmacılar, küfleri iki farklı ortam koşulu bulunan bir ''köprüden'' geçirmişler.

Tuz ve nötr ortamdan oluşan bu köprülerden geçen hücreler, çiftlere ayrılmış ve bu çiftler birleşme yoluyla gruplara bölünmüş. Deney sonunda karışık olarak sınıflanan çiftler tuz köprüsünü, en az tuz köprüsünden daha önce geçen çiftler kadar hızlı geçmişler. Yani tuz köprüsünün zararsız olduğu ve nasıl uyum sağlanacağı bilgisi, daha önceden bunu tecrübe eden hücreler tarafından diğerlerine de bir şekilde aktarılmış.

Bilim insanlarına göre birleşme sırasında hücreler arasında oluşan damar sayesinde aktarılan bu bilgiler, aktarım için tek bir hücreye ihtiyaç duymakta. Yani üç ya da dört hücrenin birleşmesi durumunda hücrelerden biri bu bilgiyi taşıyorsa diğerlerine de aktarabiliyor.

Araştırmacıların bir sonraki hedefi, hücreler arasında birden fazla davranış bilgisinin aktarılıp aktarılamayacağını gözlemlemek olacak.