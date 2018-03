Tek Kişinin Yaptığı Uzun Metraj Animasyon Filmi: Away

Film üretme süreci, genelde onlarca kişinin bir arada çalışarak yürüttüğü bir süreçtir. Ancak zaman zaman böyle istisnalar çıkarak, yaratıcılık ve yeteneğin tek başına büyük işler başarmaya yetebileceğini gösteriyor.

Gints Zilbalodis, şu an 23 yaşında ve tüm aşamalarını tek başına üstlendiği uzun metraj bir animasyon filmi üzerinde son dokunuşlarını yapıyor. 15 yaşından beri büyük bir merak ve ilgi ile çeşitli kısa filmler üreten Zilbalodis, fark etmiş ki film üretmek için büyük bir prodüksiyon ile çalışmak istemiyor. Üstelik animasyon yapımının tüm aşamalarından keyif aldığı için tek bir alanda uzmanlaşıp yola o şekilde devam etmekte istememiş. Bu tercihler de onu şu an olduğu noktaya getirmiş. Away; sadece Zilbalodis'in emekleri ile inşa edilmiş bir animasyon filmi.

Zilbalodis, ilk animasyon filmini henüz 15 yaşında iken yapmış; Rush. 2 dakikalık bu kısa animasyon bir tür durum komedisi ancak Zilbalodis iyi olduğu şeyin komedi yapmak olmadığını söylüyor. Sonrasında Letonya'nın başkenti Riga'da bir güzel sanatlar lisesinde eğitim görmeye başlamış ve yıllarda 'Aqua' isimli animasyonu üzerinde çalışmaya başlamış. Okyanus korkusu olan bir kedinin etrafında dönen bu mini animasyonu bitirdikten sonra Vimeo'ya yükleyen Zilbalodis, videosunun önerilenler kısmında çıkması için çabalamış ve bu amacına ulaşmış. Aqua bir anda animasyon bloglarında adından söz edilen bir yapım olmuş.

Eğitimine devam ederken başka bir animasyon olan 'Priorities' isimli kısa film üzerinde çalışmaya başlayan Zilbalodis, 9 dakikalık bu başarılı animasyonu bitirme projesi olarak sundu. Film aynı zamanda birçok film festivalinde gösterildi ve büyük beğeni topladı. Bu yapım sayesinde kendi tarzını keşfettiğini ve teknik olarak kendisini geliştirtiğini söyleyen Zilbalodis, sonrasında 'Followers' isimli animasyonu üzerinde çalışmaya başladı. Bu animasyonu Letonya hükümeti finanse etti. Sonrasında ise sağır bir müzisyenin hikayesini anlattığı 'Inaudible' isimli animasyonu sundu. Tüm bu çalışma ve çaba da 70 dakikalık bir uzun metraj olan Away'in yolunu açtı.

Küçük bir kuş ile arkadaş olup, evine dönmesine yardımcı olmaya çalışan bir çocuğun gerçeküstü hikayesini anlatan bu yapım, Miyazaki'nin 'Future Boy Conan' isimli sevilen anime serisinden esinlenilerek oluşturulmuş. Zilbalodis, uzun metraj bir animasyon üretmenin birbirinden bağımsız kısa animasyonlar üretme sürecinden daha kolay olduğunu söylüyor.

Karakterler ve öykü hazır olduğu için, senaryoyu geliştirerek yavaşca ilerlemek onun için daha keyifli olmuş. Filmin bir dağıtıcı ile anlaşmalı olarak, salonlarda gösterimi olacak mı henüz belli değil ancak olmasa da, iTunes, Vimeo On Demand gibi platformlar üzerinden satmayı planlıyor. Tek kişilik bir kadro ile film üretmenin imkansız olmadığı gibi son derece keyifli olduğunu söyleyen Zilbalodis, gelecekte bu tür yapımların artacağını düşünüyor.