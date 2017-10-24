Red Dead Redemption 2 çıkış yaptığında ekibin büyük bir kısmını bu oyuna kaydıracak Rockstar Games, GTA Online'a eskisi gibi önem göstermeyecek.

Aralık 2013’te Rockstar Games’e GTA V’in tek oyunculu mod için DLC alıp almayacağını sorsak, alacağını belirtirdi. Aradan geçen 4 yıllık süreçte GTA Online’ın önlenemez yükselişi ise Rockstar’ı bu fikirden vazgeçirmiş gibi görünüyor.

Game Informer’ın Rockstar Tasarım direktörü Imran Sarwer ile yaptığı röportajda, geçmişe ve geleceğe dair pek çok konu konuşuldu. Konuşmada en dikkat çekici ifadelerden birisi GTA V’e yeni bir tek oyunculu DLC’nin gelmesinin pek olası olmayacağı oldu.

Sarwar, “Bir şirket olarak tek oyunculu oyunları çok seviyoruz. Hikaye anlatımı ve kocaman bir dünyaya dalma duygusuna kesinlikle inanıyoruz, bu konuda çok oyunculu oyunlar tek oyunculu oyunlarla yarışmıyor” dedi. “GTA V’te yer alan tek kişilik mod kesinlikle büyük ve de eksiksiz, üç karakterin iç içe geçtiği bir hikaye. Oyunun online tarafı ise çok fazla potansiyele sahipti, ancak bu potansiyeli sürekli sağlamak şirketin büyük bir zamanını alıyor ve Red Dead Redemption 2 gibi diğer oyunlar da tek oyunculu moda yönelmemizi engelliyor.” diyen Sarwar, yine de gelecekte tek oyunculu modla ilgili DLC’ler çıkarabileceklerini belirtti. Bu DLC’ler muhtemelen GTA VI için olacaktır.

GTA’nın her zaman çok karmaşık bir süreçten geçtiğini ve bunun haliyle zaman ve kaynak gerektirdiğini belirten Sarwar, tek oyunculu açık dünya oyunlarını her zaman sevdiklerini belirtti.

Sarwar’ın açıklamaları GTA Online’a yapılan desteğin de azalacağını gösteriyor. Red Redemption 2 geldiğinde GTA Online güncellemelerinin daha az sıklıkta olabileceğini belirten Sarwar, bu ifadeleri ile GTA 5’in yavaş yavaş sonunun geldiğini gösterdi. Yine de bunun için önümüzde en az bir sene olduğunu hatırlatalım.