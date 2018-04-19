Tek Şarjla 12 Saat Çalışabilen Dizüstü: Honor MagicBook

Amiral Gemisi Honor 10 ile tanınan Çin menşeli Huawei’nin alt markası Honor, yeni notebook’u olan Honor MagicBook’u piyasaya sundu. Yeni MagicBook’un en dikkat çeken özelliği ise çalışma süresi olarak gözüküyor.

Akıllı telefon felsefesi üzerine inşaa edilen bu yeni cihaz tek bir şarj ile tam tamına 12 saat çalışabiliyor. Üstelik bu denli kullanım odaklı bir cihazın bu kadar şık bir tasarıma sahip olması da şimdiden eleştirmenlerin gözünde cihaza değer katmış gibi görünüyor.

Cihazın fiziksel özelliklerine gelirsek: %81 lik bir ekran alanına sahip ve yalnızca 5,2 mm’lik bir çerçeve mevcut, üstelik profesyonel kullanıcılara yönelik ‘göz modu’ adı verilen bir detay da cihazın ekranında bizleri karşılıyor.

Cihaz, 7. nesil yona setine kıyasla daha iyi bir performans sunduğu iddia edilen Intel 8 çekirdekli Core i7-8550U işlemcisi ve 2GB GDDR5 grafik işlemcisi ile destekleniyor. 180 derece açılı açılıp kapanabilen cihaz, ayrıca Dolby Ses sistemini de destekleyen yüksek bas frekanslarına hakim 4 hoparlör barındırıyor.

Honor MagicBook şimdilik 3 renk seçeneği ile potansiyel alıcıları bekliyor, bahsi geçen renk skalasının isimleri ise şu şekilde: Glacier Silver, Star Gray ve Nebula Violet. 2 yıl garanti ile sunulacak ürünün tavsiye edilen satış fiyatı ise i7 işlemcili model için yaklaşık 910 Dolar, i5 işlemci içinse yaklaşık olarak 795 Dolar olarak belirlenmiş durumda. Ürünün, Türkiye satışının ne zaman başlayacağına dair henüz net bir bilgi tarafımıza ulaştırılmadı.