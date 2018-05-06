Tek Şarjla 450 km Yol Giden Elektrikli Kia Niro Tanıtıldı

Kia Niro'nun elektrikli versiyonu ortaya çıktı. Daha önce CES fuarında konsept olarak tanıtılan aracın, son kullanıcıya ulaşacak hali ortaya çıktı.

CES fuarında elektrikli kompakt crossover Niro EV modelini konsept olarak sergileyen Kia, aracın seri üretim modelini de ortaya çıkardı. Şu an satışta olan hibrit Niro ile oldukça benzerlik taşıyan tasarım, ön ızgara kısmında bazı farklılıklar içeriyor. Herhangi bir hava çıkışına yer verilmeyen (elektrikli araçlarda zaten ihtiyaç duyulmuyor) aracın şarj portu da ön tarafa yerleştirilmiş. LED sis farlarının dikkat çektiği tampon kısmında da aracın daha sportif görünmesini sağlayan sahte ızgaralara yer verilmiş. Aynı şekilde arka tamponda da benzer tasarım detayları bulunuyor.

Konsept modelinde 383 km menzile sahip bir bataryaya yer verilen Niro EV, tanıtılan seri üretim modelinde bu değeri artırmayı başarmış. 450 km seviyesine çıkarılan menzil, günümüz elektrikli araçları için oldukça iyi bir değer. Hyundai Kona ile oldukça benzer değerlere sahip olan araç, iki farklı batarya seçeneğiyle satışa sunulacak.

Aracın güç, tork gibi değerleri ve iç tasarımıyla ilgili detayları henüz açıklamayan Kia, aracın tüm detaylarını Paris Auto Show'da açıklayacak. Muhtemelen CES'te tanıtıldığı gibi 201 beygir gücü üretebilecek olan araç, kuzeni konumunda olan Hyundai Kona ile birçok açıdan benzerlik taşıyacak.