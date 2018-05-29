Tek Şarjla 975 Kilometre Yol Giden Tesla Model 3 Çalışmıyor!

Amerika'da yaşayan 2 Tesla aşığı Sean M. Mitchell ve Erik Strait'in keyifli macerası, 32 saatin sonunda Tesla Model 3'ün 'buraya kadar' demesiyle son buldu.

Her şey bu iki arkadaşın 'Tesla Model 3 ile tek şarjda ne kadar fazla yol gidebiliriz?' sorusunu kendilerine sormalarıyla başladı. Bu soruyu Tesla'ya veya Elon Musk'a soracak olursanız, alacağınız cevap '400 - 500 kilometre' arası olacaktır.

Ancak elbette her şey size sunulanla sınırlı değil. İki kafadar, bu aracı tam 32 saat boyunca, 975 kilometre yol gidecek şekilde kullandılar.

"Model 3'ün son 'hypermile' rakamları: 975 kilometre, saatte 66 kW ve 110 wH, 32 saat sürüş süresi. Tepe noktası da 108 Fahrenheit derecelik ısısı ile çalışmayan bir batarya! Bu derece muhteşem bir cihaz yaptıkları için Tesla ve Elon Musk'a teşekkürler!"

Tweet içinde de geçen hypermile tabirini biraz açalım: Hypermilling, araca dışarıdan herhangi bir müdahele olmaksızın, yaptığınız çeşitli değişikliklerle yakıt tasarrufu yapabilmektir. Uzun vadede çok az fren kullanmak, klima açmamak, rölantide bekletmeyip aracı stop ettirmek vb. bir sürü farklı yöntem denenebilir.

Bu bağlamda 2 arkadaşın başarılı denemesi sonrasında Tesla Model 3, şu an için hiçbir şekilde çalışmıyor. Araçlarını servise götürmeye hazırlanan ikili, Model 3'e konulacak nihai teşhisi burada öğrenecekler.