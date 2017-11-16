'Tek Teker Arif' olarak tanınan motosiklet şovmeni 59 yaşındaki Arif Razgatlıoğlu ile yanındaki kız arkadaşı 20 yaşındaki Ülkü Özcan, Antalya'nın Gazipaşa İlçesi'nde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

Her geçtiğimiz gün motosiklet dünyasıyla ilgili acı haberler bizi üzmeye devam ediyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden ‘Altın Elbiseli Adam’ lakaplı Barkın Bayoğlu’nun ölümünün ardından motosiklet dünyası bugün bir acı haberle daha sarsıldı. Bu sefer haber Dünya Şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu’nun babası ve tüm Türkiye’nin motosiklet şovlarıyla yakından tanıdığı ‘Tek Teker’ lakaplı Arif Razgatlıoğlu ve arkadaşı Ülkü Özcan'dan geldi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde saat 17.00 sıralarında Gazipaşa Sahil Yolu'nda Razgatlıoğlu, aşırı hız nedeniyle kamyonetin arkasına çarptı. Kazada, Razgatlıoğlu ve arkasında bulunan arkadaşı Ülkü Özcan olay yerinde can verdi. Edinilen bilgiye göre, aşırı hız yaptığı iddia edilen Razgatlıoğlu'nun idaresindeki 33 NE 303 plakalı sürat motoru sürücüsü öğrenilemeyen 07 UJ 797 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Olay sırasında Razgatlıoğlu ve arkadaşının can vermesinin sebebinin ise kazadan dolayı motordan savrulmalarından kaynaklı olduğu düşünülüyor. Buradan tüm motor camiasına ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Özellikle de bu kadar usta motosikletçiler bile kaza geçirebiliyorken, özellikle de bizi takip eden motosiklet kullanıcılarının ise dikkatli sürmelerini öneriyoruz.