Tekerlekli bavulların hareket halindeyken kontrolden çıkma nedenini hiç düşündünüz mü? Bu olayı çözmek için uğraşan araştırmacılar, bavulları kontrol etmek için hızlanmak gerektiğini buldular.

Eskiden bir yerden bir yere gitmek istediğimizde elimizde, tuttuğumuz ağır ve hantal bavullar vardı. Günümüzde bu tarz bavullar yerine kullanılan tekerlekli bavullar yolculuğu artık çok daha kolay hale getirmiş olsalar da bazen kontrolden çıkabiliyorlar. Hızlıca bir otobüsü veya uçağı kovalarken birden kontrolden çıkan tekerlekli bavulların neden kontrolden çıktığı ve kontrolden çıkan bavul için ne yapılması gerektiği araştırıldı.

Normalde bavulun kontrolden çıktığını hissettiğimizde yavaşlar ve bavulu durdurmaya çalışırız, ancak yapılan araştırmalara göre yavaşlamak bavulun tekerlekleri arasında çarpma miktarını artıracağı için daha hızlı kontrolden çıkmasını sağlıyor.

Araştırmacıların belirttiğine göre ufak bir taşın tekerleklerin birine çarpmasının ardından havaya sıçrayan tek tekerlek, tekrar yere indiğinde diğer tekerleği havaya sıçratıyor. Bu döngü sürekli diğerini daha yukarı çıkaracak şekilde devam ediyor. Bu halde olan bir bavulu yavaş tempoya düşürerek sakinleştirebileceğinizi düşünüyorsunuz. Fiziğin kolay bir kanunu ile çözülen durum, hızlı olan şeylerin daha düşük frekanslara sahip olduğunu gösteriyor. Bavulu hızlandırdığınızda titreme kontrolden çıkma noktasından ziyade, daha kısa sıçramalara düşecektir. Bu sayede bavulunuzu kolaylıkla kontrol altına alabileceksiniz.

Bundan sonra bavulunuz kontrolden çıktığınızda hızınızı yeni bir seviye artırırsanız, kontrol sorununu aşmış olacaksınız.