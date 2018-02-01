Bandai Namco tarafından geliştirilen Tekken Mobile oyunu, Android için kullanıma sunuldu.

Dövüş oyunu denildiğinde ilk akla gelen oyunlardan olan Tekken’in mobil versiyonu yayınlandı. Bandai Namco tarafından geliştirilen mobil oyun, oyuncuların online olarak gerçek insanlarla mücadele etmesini sağlayacak. Son dönemde büyük oyun geliştiricilerinin mobil platforma destek verdiklerini gördük. Blizzard’dan Hearhstone veya Bethesda’dan The Elder Scrolls: Legends gibi oyunlar, bunun en büyük örneği olarak gösterilebilir.

Tekken Mobile’e pek çok ülkede erişime açılmamış olmasına rağmen şu anda Türkçe dil seçeneği ile Android üzerinde erişime açılmış durumda. Tekken Mobile’ın diğer ülkelere çıkış tarihi şu şekilde:

1 Şubat: Latin Amerika, Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Güney Doğu Asya

15 Şubat: İngiltere, Almanya, Avusturya, İsviçre, Fransa, İspanya, İtalya, Rusya, Benelüks, Singapur

1 Mart: ABD, Japonya, Tayvan, Güney Kore, Hong Kong

Tekken Mobile yayınlandıktan sonra, oyunu çok uzun süreden beri bekleyen pek çok kişiyi hayal kırıklığına uğrattı. Başarılı olmayan grafikleri ve oyun için para kazanmak için eklenen gereksiz içerikler, oyuncuların sinirini bozdu. Mobil oyunların yeterli grafik kalitesini karşılamadığını tahmin edebiliyoruz, ancak bu kadarı da biraz az olmuş sanki.

Tekken Mobile’i siz de hemen telefonunuza indirebilirsiniz. Bunun için Android 5.0’da 2GB hafıza ve Samsung Exynos 8890/Qualcommm Snapdragon 820 veya üzerinde bir yonga setine ihtiyacınız var. Telefonunuz bu sistemleri karşılayamıyorsa oyunu oynayamıyorsunuz.

Aralarında Paul, Kazuya, Nina gibi isimlerin olduğu 20’den fazla karakterin yer aldığı oyunun Android ve iOS linklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Hatırlatalım, oyun şu anda iOS platformunda yayınlanmış değil, ancak önümüzdeki günlerde iPhone kullanıcıları da oyuna erişebilecekler.