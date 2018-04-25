Günümüzün en yaygın kullanılan telefon ve bilgisayarlarını üreten teknoloji şirketleri, iletişim kurmamızı kolaylaştıran renkli emojileri için de savaş veriyorlar. Bu alanda toplumsal hassasiyetlere en çok dikkat eden şirket ise Apple.

Emojiler, günlük iletişim ihtiyacımızın büyük bir kısmını karşılayan dijital ortamlarda, anlatmak istediklerimizi kolayca anlatmamızı sağlayan renkli araçlar ve sürekli değişiyorlar. Bu değişimler çoğu zaman kendisini hissettirmese de bazı radikal adımlar mevcut.

Teknoloji devlerinin mücadele ettikleri ve birbirlerine misilleme yaptıkları alanlar sadece yazılımlar ya da donanımlarla sınırlı değil. Cihazlarımızın hafızasında sadece birkaç kilobayt yer kaplayan emojilerin bile büyük anlamlar içermesi söz konusu. Diğer taraftan gelişen tek şey sadece ürünlerin kalitesi ve işlevselliği de değil. Küresel çapta, neredeyse bütün toplumlarda bilinçlenme hızı artıyor. Gün geçtikçe toplumsal olarak hassas olduğumuz ırkçılık, bireysel silahlanma ve kutuplaştırıcı diğer onlarca meselenin başlığı altında, teknoloji şirketleri de kendilerini konumlandırıyorlar. Elbette kar amacı güden bu dev şirketlerin hepsi tartışmalardan uzak kalmak adına bazı yenilikler yapıyorlar. Dünya iletişimini ellerinde bulundurdukları için söz konusu yenilikler de şart oluyor. Mesela emojiler gibi.

Basit bir silah emojisinden ne anlam çıkartılabilir?

Yukarıda Google’ın kullandığı eski ve yeni silah emojilerini görüyorsunuz. Bu semboller, gündelik iletişimimizde silahların yer almaması adına düzenleniyor. Bu ay başında gerçekleşen YouTube genel merkezine yapılan silahlı saldırı olayı sonrasında Google, bir su tabancasını tercih ediyor. Zamanlama manidar, çünkü gerçekten de bu ufak sembollerden yola çıkarak silahlanmayı desteklerine yönelik bu firmalara şikayet davası açabilirsiniz. Özellikle ABD anayasası, bu tip davalar için çok uygun.

Aynı zamanda dünya çapında artan terör eylemleri ve bireysel silahlanma eğilimleri yüzünden patlak veren son derece can sıkıcı olaylar var. Teknoloji devleri de bizim kendi aramızda kurduğumuz iletişime “su tabancası” müdahalesiyle masum bir değişiklik yapıyor.

Aşağıda 6 teknoloji devinin silah emojilerindeki değişimi görebilirsiniz:

Apple, Google, Samsung ve Twitter silah emojisini su tabancası emojisine dönüştürdüler. Microsoft ve Facebook ise bu konuda değişim yapmayan son iki firma olarak göze çarpıyor. Facebook’un zaten adının uluslararası siyasete ve toplumsal algı yönetimine karıştığı şu günlerde daha dikkatli olması şart. Microsoft ise eski oyuncak silahın yerine, Apple’ın su tabancasını uygulamaya başladığı yıl gerçek silah emojisi getirmiş. Oldukça ilginç bir tablo doğrusu.

Bu arada gördüğünüz üzere Apple’ın böylesine hassas bir konuda ilk adımı atan firma olması da dikkatleri çekiyor. Ürünlerinin çoğunu başarılı iletişim kampanyalarıyla satan bir şirketten beklenen bir öncülük. Bakalım Facebook ve Microsoft bu akıma ne zaman ayak uyduracak.