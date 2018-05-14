Teknoloji Alanında, Öğrenci İndirimli ve Ücretsiz 45 Yazılım

Kendini geliştirmek isteyen fakat kısıtlı imkanı bulunan genç girişimciler için ücretsiz ve öğrenci indirimli araçların bir listesi.

Eğer genç bir girişimciyseniz ya da kendini geliştirmek isteyen genç bir gençseniz hemen her konuda olduğu gibi önünüzde ‘para’ denilen önemli bir engel çıkar. Günümüzde çoğu genç için hayat şartları sebebiyle kişisel gelişimine yönelik yatırımda bulunmak lüks olarak görülebildiği gibi kısıtlı imkanlar düşünüldüğünde ortaya daha da büyük bir riske girme faktörü çıkarır. Fakat bu konuda sizi sizin kadar düşünen bir isim var, Serhad İletir.

Serhad, ülkemizde teknoloji alanında yeterince önem gösterilmeyen genç nüfus için ücretsiz olarak kullanılabilecek araçların bir listesini yaptı. Bununla da yetinmeyen girişimci, Ludus ve Zeplin gibi firmalar ile bizzat iletişime geçerek öğrencilere özel indirimler yapmaları konusunda girişimlerde bulundu. Bu şekilde günden güne genişleyen liste de şu anki halini alarak 45 farklı şirket bazında, indirimli ya da ücretsiz yazılımlara dönüştü.

Kendisi de bu yollardan geçmiş olan Serhad, bu fikrin çıkış noktası olarak kendisinin geçirdiği aşamaları görmüş ve bunu teknolojiye gönül vermiş gençlere hediye etme isteğinde bulunmuş.

Bir tür yardımlaşma alanı olan listeye kendi bildiğiniz listeleri de ekleyebiliyorsunuz. Hatta Türk gençliğine bu konuda yardımcı olmak isteyen bir şirket sahibiyseniz, indirimlerinizi bu adresten duyurarak ülkemizin gelişimi adına küçük ama etkili bir role sahip olabliyorsunuz. Unutmayalım ki ülkemiz gençleri adına yapılan her bir yatırım, doğrudan ülkemizin geleceğine yapılan bir yatırımdır. Büyük küçük demeden her türlü destek, ülkemizde yetişecek başarılı bir girişimcinin ilk adımını atmasına yardımcı olabilir. Bahsi geçen listeye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.