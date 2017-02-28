Henüz deneme aşamasındaki bir proje, gelecek yıllarda güvenlik güçlerinin etkinliğini önemli ölçüde artırabilir.

Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen bazı polisiye vakalardan sonra işin içine teknoloji karışmak zorunda kaldı. Hesap verme sorumluluğunun altında ezilen bazı Amerikalı yetkililer teknik sorunlar yaşadı: Cihazı açamama, teknik mekanizmasında sorun veya yanlışlıkla ateşlenen silahlar... Şok tabancası üreticisi TASER basit sensörlerle, ortadaki garip kaosu nihayete erdirme amacında.

Signal Sidearm isimli cihaz, TASER'ın Axon markası içindeki kameralarla uyum içerisinde çalışıyor; silah, sensörlü kılıftan çekildikten sonra kamera kaydı tetikleniyor. Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta mevcut: Kayıt, sadece yetkililer silahlarını çektikten sonra başlarsa neler olduğu pekala yanlış yorumlanabilir.

Sensörlü TASER Şok Tabancası

Bu nedenle olayın öncesini ve sonrasını da görüntülemek için sensörler geliştirmek son makul bir seçenek. Axon Sinyal sensörleri geri kalan mimariyle ortak çalıştığında nispeten en kusursuz çözüm elde edilecek ve kurumlar, denetimlerinde gereken eylemleri uygulayabilecek.

Bunun bir prototip uygulama olduğunu vurgulamamızda fayda var. Sadece üst kurumlardan gerekli yetkiler alınırsa ve diğer üreticiler işin içine girerse tam bir denetim mekanizması oluşturulabilir.