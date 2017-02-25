Apple hakkında her biri okuduğunuzda 'vay be!' dedirtecek birbirinden ilginç bilgiler.

Yaşadığımız çağ, tarih kitaplarına kuşkusuz 'mobil çağ' olarak geçecek. Ve bu çağa şimdiden damgasını vurmayı başarmış şirketlerin başında Apple gelmekte. 1976 yılında kurulan şirket, popüler olmaya başladığı ilk zamanlarında, bilgisayarları ile adından söz ettirmekteydi. Tarihler 2007'yi gösterdiğinde ise teknoloji sektörünün seyrini değiştirecek bir hamle geldi ve şirket, ilk iPhone'u tanıttı.

Tabi Apple hakkında uzun uzun şeyler yazılabilir fakat biz işi biraz özete indirgeyelim ve Apple ile alakalı muhtemelen daha önce duymadığınız şeyleri yazalım dedik. İşte Apple hakknda her biri, birbirinden ilginç bilgiler:

Apple, gelir ve varlık değerlerine göre dünyanın en büyük, cep telefonu üreticisi olarak ise dünyanın ikinci en büyük şirketidir.

Dünya genelinde 115,000 Apple çalışanı bulunmakta.

Apple'ın ana kampüsünde çalışmakta olan bir kişinin yıllık ortalama kazancı 125,000 dolar.

Apple 2012 yılında günde 340,000 iPhone satışına ulaşmıştır.

Apple iPad'lerin retina ekranları Samsung tarafından üretilmiştir.

Apple, her dakika 300,000 dolar gelir elde etmekte.

Apple'ın kurucu ortaklarından biri, zamanında kendi payını 800 dolara satmıştır. Günümüzde o payın değeri yaklaşık 35 milyar dolar.

Siri'ye söylediğiniz her şey Apple'a gidiyor. Apple, söylediğiniz şeyleri analiz edip Siri'nin geliştirilmesi amacı ile depoluyor.

Apple'ın nakit para akışı ABD Hazinesi'nden daha fazla.

Apple'ın iPhone satışları, Microsoft'un ürettiği tüm şeylerin satışından daha fazla.

Apple, 118.9 milyar dolar ile dünyanın en pahalı marka değerine sahip.

Apple'ın geçtiğimiz yıl itibariyle 17 ülkede 475 mağazası bulunuyor.

Tüm iPhone görsellerinde saat 9:41 şeklindedir. Bunun nedeni ise ilk iPhone'un Steve Jobs tarafından saat 9:41'de tanıtılmış olmasıdır.

Dünyanın en değerli üç markasından biri Apple'dır. Diğerleri ise Microsoft ve Google.

iPod'un yaratıcısı, fikrini ilk olarak Philips ve RealNetworks'e sunmuş. Fakat iki firma da fikrin potansiyel barındırmadığını düşünmüş ve kabul etmemişler.

Eğer 1991 yılına giderek bir iPhone'u parça parça almaya çalışsaydınız (ekranı ayrı, Ram'i ayrı vs), bu size yaklaşık olarak 3.5 milyon dolara mal olurdu.

iTunes kullanım koşullarında; "bu ürünleri nükleer silahların, füzelerin, kimyasal veya biyolojik silahların geliştirilmesi, tasarımı, imali ya da üretimi için kullanmak yasaktır" yazmaktadır.

iPhone 6'larda bulunan A8 çiplerinin %30'u Samsung tarafından üretilmiştir.

Apple 2014 yılının ilk çeyreğinde, Facebook, Google ve Amazon'un toplamından daha fazla gelir elde etti.

Bir Macbook sizi silahla vurulmaktan kurtarabilir. Çünkü Macbook bataryaları kurşun geçirmezdir.

AppStore'da bulunan uygulamaların %60'ı bugüne kadar hiç indirilmemiştir.

Siri Inc. şirketi, 2010 yılının Nisan ayında Apple tarafından satın alınmasaydı, günümüzde Siri, Android işletim sistemli cihazlar için yapay zekalı sanal asistan görevi görecekti.

Apple bilgisayarlarının yanında sigara içmeniz, cihazın garantiden çıkmasına neden olabilir.

Apple'da Disney ile Coca-Cola'yı satın alabilecek kadar para mevcut. Hem de nakit olarak.

Bir iPhone'un içinde periyodik tablodaki 75 element bulunmakta.