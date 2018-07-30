ABD merkezli teknoloji şirketi IBM, blockchain uygulamaları ve çözümleri sunmak için hazırlık yapıyor.

New York merkezli teknoloji şirketi IBM, tümüyle yeni bir blockchain platformu için dünyanın önde gelen bankalarından bazılarıyla birlikte çalıştıklarını açıkladı. LedgerConnect adı verilen platform, bankacılık ve diğer finansal kurumlar arasında blockchain hizmetlerinin ve uygulamalarının kullanımını paylaşmaya ve yaygınlaştırmaya, ayrıca kuruluşlar arasındaki işlemleri ve iletişimi hızlandırmaya yardımcı olmayı umuyor.

IBM'in yeni girişimdeki ortakları arasında; Barclays, Citigroup ve CLS Group gibi güçlü şirketler de yer alıyor. LedgerConnect, merkeziyetsiz bir şekilde blockchain destekli servisleri barındıracak dağıtılmış bir defter platformudur. Şirketlerin teknolojiyi kullanarak yeni araçları benimseme ve kullanma maliyetini düşürmek amaçlanmaktadır. CLS'nin sahip olduğu güçlü ilişkiden yararlanarak, dünyanın önde gelen finans kuruluşları arasında yer alan LedgerConnect, finansal hizmetler endüstrisi için blok zincirleri pazarına katma değerli hizmetler sunarak ekosistemdeki yenilikleri hızlandıracak bir blok piyasası olarak benzersiz bir konuma sahiptir.

IBM, bu hizmetleri kurumsal düzeyde bir ağ üzerinde barındırarak, kuruluşların uygulama geliştirmeden ziyade, iş hedeflerine odaklanabileceğini belirtti. Ayrıca yapılan açıklamada, varlık sınıfları boyunca operasyonel verimlilik ve maliyet tasarruflarını gerçekleştirmelerini sağlamayı hedefledikleri ifade edildi. IBM Blockchain genel müdürü Marie Wieck, "IBM ve CLS, finansal hizmetler alanı için blockchain çözümlerini geliştirmede öncü oldular" açıklamasını yaptı.