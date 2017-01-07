Teknoloji Devi IBM'in Önümüzdeki 5 Yıl İçinde Gerçekleşmesini Beklediği 5 Teknolojik Gelişme

Teknoloji dünyasının önde gelen şirketlerinden IBM, önümüzdeki 5 yıl içerisinde gerçekleşeceğini tahmin ettiği 5 teknolojik gelişmeyi açıkladı.

Bir dönemin efsane bilgisayar üreticilerinden olan ve bilgisayarların günümüzdeki halini almasını sağlayan en büyük şirketlerden biri olan IBM, hala kurumsal taraftaki çözümleriyle dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri arasında yer alıyor. Tüketici elektroniğinin dışında günümüzde bilim ve teknolojinin gelişmesine fayda sağlayacak çalışmalara ağırlık veren IBM, önümüzdeki 5 yıl içinde hayatımızda yaşanacağını tahmin ettiği 5 teknolojik gelişmeyi paylaştı.

Peki IBM'in açıklamasına göre önümüzdeki 5 yıl içinde teknoloji hayatımıza neler katacak?

1) Zihin sağlığını anlamak kolaylaşacak

IBM'in söylediğine göre söylediklerimiz ve yazdıklarımız zihnimizin sağlığı ve fiziksel durumumuz hakkındaki bazı bilgilerin anlaşılmasına yarayacak. Bilişsel sistemler söylediklerimizi ve yazdıklarımızı analiz ederek zihinsel hastalıkları tespit edecek ve aynı zamanda bazı durumlarda erken teşhis konulması mümkün olacak.

2) İnsan gözünün göremediği şeyler görülebilecek

Yapay zeka tabanlı üretilecek yeni nesil görme cihazlarıyla birlikte normal insan gözünün göremediği ışık ve nesnelerin de görünmesi mümkün olacak. Böylelikle insanlar görünmeyen olası tehlikeleri de daha rahat görebilecek ayrıca IBM'in söylediğine göre bu teknolojiler tahmin edildiği gibi pahalı olmayacak yani herkes tarafından satın alınabilecek.

3) Zihnimizin almayacağı bilgileri depolayacağız

IBM'e göre makinelerin algoritmalarını ve öğrenmek için kullandığı yazılımları kullanarak normalde hepsini beynimizde tutmanın zor olduğu fiziksel dünya ile ilgili bilgileri karmaşık bir şekilde depolayacağız böylelikle de cihazlarda toplanacak veriler sayesinde normalde erişemeyeceğimiz bilgilere erişmemizi sağlayacak.

4) Küçük bir çip vücudumuzda gezerek hastalığımızı söyleyecek

Tıp nanoteknolojisi alanında atılacak önemli bir adımla halihazırda geliştirmeleri süren bir çip, vücut sıvımızda dolaşarak hastalığımızı basit bir şekilde anlayacak ve hastalığımızla ilgili ne zaman doktora gidip gitmemiz gerektiğini söyleyecek aslında böylelikle bir anlamda hastalıklara erken teşhis konulması mümkün olacak.

5) Gözle görülmeyen kaynaklardan ortaya çıkan çevre kirliliği engellenecek

Yeni algılama teknolojileri sayesinde doğal gaz kaynaklarına ve benzeri gözle görülmeyen maddelerin çıkarıldığı yerlere yerleştirilecek cihazlar sayesinde gözle görülmeyen gazlardan kaynaklı çevre kirliliği engellenecek.