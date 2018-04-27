Dünya çapında büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan Microsoft, Office 2019 ön izlemesini bugünden itibaren yayınlamaya başladı. Yayımlanan ilk görüntüler ise kullanıcılar tarafından olumlu geri dönüşlerin gelmesine neden oldu.

Teknoloji devi Microsoft, Office 2019 sürümünü bu günden itibaren kullanıcıları ile paylaşmaya başladı. Bu bağlamda yayılmaya başlayan Office 2019 ön izleme sürümü, ilk olarak kurumsal müşterilerin beğenisine sunuldu. Sunulan özellikler ise Microsoft’un Office 365 abonelerine sunduğu işlevlerin toplamından oluşuyor.

Bu noktada Office 2019; Exchange, SharePoint ve Skype for Business sunucu versiyonlarının yanı sıra günlük olarak geniş kitleler tarafından kullanılan Word, Excel, PowerPoint ve Outlook gibi uygulamaları da bulunuyor.

Office 2019’un bu sürümü özellikle Office 365 aboneliğine sahip olmayan işletmelerin kullanımını hedefliyor. Diğer bir yandan macOS için ayrı bir versiyon çıkaracak olan Microsoft, uygulamanın geliştirildiğinin ve iyileştirildiğinin de altını çizdi. Yeni sürümün özelliklerine gelecek olursak, Office 2019’un kalem kutusu, basınç hassasiyeti, çevirme efektleri ve çizim hareketlerini yeniden oynatma gibi işlevler bulundurduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada Office 2019’u denemek isteyen işletmeler, bağlantıya tıklayarak Microsoft’un sayfasına erişebilirler.