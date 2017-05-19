Qualcomm'dan Elektrikli Araçlar İçin Kablosuz Şarj Yöntemi

Qualcomm'un geliştirdiği 'dinamik şarj' teknolojisi sayesinde elektrikli otomobiller yüksek süratle giderken kabloya ihtiyaç duymadan şarj olabilecek.

Özellikle mobil cihazlar için ürettiği işlemcilerle dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan Qualcomm, geleceğin teknolojisi olarak gördüğü alanlarda da çalışmalarını sürdürüyor. Qualcomm'un çalıştığı bu alanlardan biri de elektrikli otomobiller.

Her geçen gün daha da yaygınlaşan elektrikli otomobiller yakıt tüketimi açısından geleceğin otomobili konseptine geçiş konusunda çok önemli bir adım olsa da birçok kişi uzun süreler boyunca otomobilinin fişe takılı kalmasından şikayetçi oluyor. Qualcomm'un yeni geliştirdiği bir teknoloji, elektrikli otomobillerin kablosuz bir şekilde şarj olmasını sağlayacak.

Qualcomm'un 'Dinamik Elektrikli Araç Şarjı' olarak nitelendirdiği bu teknoloji özel olarak tasarlanan bazı pistlere entegre ediliyor ve bu teknolojiyi destekleyen otomobiller entegreli pist üstünde süratle hareket ettiğinde kablosuz olarak şarj olabiliyor. Ayrıca söylenene göre her bir pist aynı anda iki otomobili şarj edecek kapasiteye sahip. Aslında bu durum bir anlamda şarj istasyonlarında durma oranını da azaltacağa benziyor.

İlk olarak Renault'un Kangoo model aracında denenen bu teknolojinin Qualcomm tarafından zamanla yaygınlaştırılacağını rahatlıkla söyleyebiliriz ancak bu teknolojiyle ilgili somut bir adım atılması pek de yakın değil gibi.