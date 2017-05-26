Teknoloji Devi Samsung, 2020 Yılında 4nm İşlemci Üretecek!

İşlemci konusunda sınırlarını aşan Samsung, 2020 yılında 4nm teknolojisiyle işlemci üretimine başlamaya hazırlanıyor.

İşlemci pazarının önde gelen isimlerinden biri olan Samsung, günümüzde işlemci sektörünün lideri Intel'i tahtından etmek için yüksek teknolojisini her geçen gün yaygınlaştırmaya çalışırken piyasada 10nm teknolojisine sahip işlemcileri ilk kez üreterek tüketiciyle buluşturan üretici olmuştu. Anlaşılan Samsung, işlemci tarafındaki hedeflerini çok daha arttırıyor.

Kendi ürettiği Exynos 8895 işlemcisiyle 10nm teknolojisini ilk olarak kullanan Samsung, ortaya çıkan bilgilere göre önümüzdeki yıl yani 2018 yılında 7nm teknolojisine sahip bir işlemciyle karşımıza çıkacak. Eğer işler yolunda giderse Samsung tam 3 yıl sonra üretim bandını 4nm teknolojisine düşürerek işlemci alanında adeta bir devrim yaratacak.

Peki 4nm işlemcilerle ne değişecek?

4nm teknolojisiyle üretilen işlemciler şu anda olduğundan daha küçük boyutlarda çok daha güçlü teknik özellikler sunabilecek. Ayrıca cihazların ısınma probleminin de önüne geçilmesi sağlanırken cihazların batarya tüketimi günümüzdekinden yaklaşık 2 kat daha iyileşecek. Yani özetleyecek olursak günümüzde 1 gün olan ortalama akıllı telefon pil ömrü 2 güne çıkabilecek.

Özellikle bu teknolojinin ilk olarak Samsung tarafından kullanılabileceğine yönelik iddialar gerçekleşirse Samsung, teknoloji dünyasının belki de en önemli bileşeni olan işlemci pazarının lideri koltuğuna oturacak. Böylelikle de tam anlamıyla Samsung, teknoloji dünyasında bugün olduğundan çok daha fazla söze sahip bir şirket haline gelecek. Öte yandan Samsung'un Qualcomm gibi güçlü rakiplerini de unutmamak gerek ama günümüzdeki gidişata bakarsak bir süre sonra Intel oyundan çekilirken Samsung ve Qualcomm'un ezeli rekabetini göreceğiz.