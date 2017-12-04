Yapay zeka yeteneği savaşı, global çapta şiddetleniyor. Teknoloji devleri bu alanda yer alan en parlak beyinleri kapmak için kavga ediyorlar.

Üst seviye kişileri bulmak kolay bir iş değil. Makine öğrenimi alanında yenilikler yapmak için ihtiyaç duyulan yetenek ve tecrübeye sahip yetişmiş insan sıkıntısı yaşanıyor şu an itibariyle. Sektörde yer alan üst seviye beyinlerin bir çoğu bu hafta California’da, nöral bilgi işleme sistemleri adına düzenlenecek olan bir konferansta bir araya gelecekler.

Google, Microsoft, DeepMind, Facebook, Intel, Nvidia, Amazon, Apple ve Open AI (Elon Musk’ın yapay zeka araştırma laboratuarı) bu konferansta son yaptıkları araştırmaların sunumunu yapacak, rakip firmalarda yer alan çalışanları kapmak için bir arayış içerisinde olacaklar. Aynı zanda Stanford, MIT, Oxford, Cambridge ve Imperial gibi üniversitelerden yeni mezun olmuş kişiler de konferansta yer alacak.

Yapay zeka uzmanları tabiri caizse hızla yeni ‘yatırım bankacıları’ haline dönüşüyorlar. Milyar dolarlık teknoloji firmaları, makinelerin öğrenmelerini sağlayacak programlama şeklini yapabilecek kişilere yıllık 150.000 dolar, hatta bazen 1 milyon doların üzerinde ödemeler yapmaya razı oluyorlar. Oxford Üniversitesi'nde filozof olan Nick Bostrom, Ekim ayında düzenlenen seçkin kişilerden oluşan bir kurulda yaptığı konuşmada bu insanların büyük çoğunluğunun henüz yirmili yaşların ortalarında olduklarını söyledi.

Microsoft’un Cambridge’te bulunan araştırma birimi başkanı Chris Bishop, bu hafta düzenlenecek olan konferansta potansiyel çalışan tespitinde bulunmak için inceleme yapacağını söylüyor. Microsoft, etkinliğin en büyük sponsorlarından biri.