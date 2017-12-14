Aslında internet dünyasındaki bütün aktivitelerimizin takip edildiğini hepimiz biliyoruz. Hatta bunun örneklerini kendi gözlerimizde de görüyoruz. Peki yaptığımız gezintilerin ne kadarı teknoloji devlerinin cebine yarıyor?

Artık bir şeyler satın almak istediğimizde en çok başvurduğumuz yer internet. Tarayıcımızı açıyor, ihtiyacımız olan şeyi yazıyor, fiyatlarına bakıyor ve bizim için ideal olan seçenekleri değerlendiriyoruz. Eğer aradığımız şeyi bulduğumuza inanırsak onu satın alıyor ve yerimizden hiç kalkmadan ihtiyacımızı karşılıyoruz.

Giyim, teknoloji, çeşitli hizmetler, yemek, Bitcoin ve diğer kripto paralar vesaire vesaire… Bu liste uzayıp gidiyor. Günümüz modern yaşamında bir ihtiyaç haline gelen internetten alışveriş, internette bıraktığımız verilerle daha da kolay hale geliyor. Nasıl mı?

Bir ayakkabı aradığınızı düşünün (ki mutlaka aramışsınızdır). Ancak seçeneklerden hiçbirini satın almadığınızı, sadece çeşitli sitelerden göz attığınızı varsayın. Devamında birçok internet sitesinin reklam alanlarında baktığınız ayakkabıların reklamlarını görüyorsunuz. Çünkü teknoloji devleri ve özellikle Google yaptığınız aramaların verilerini toplayıp, ürünlerini tanıtmak isteyen firmalara reklam alanlarını satıyor.

Sizin karşınıza çıkan ve ilgilendiğiniz konularla bağlantılı olarak görüntülenen bu reklamlar, internette bıraktığınız izlere göre değişim gösteriyorlar. Bu yönteme ise hedefli reklamcılık deniyor. Elbette hiç ilgilenmediğiniz bir şey hakkında reklam görmek can sıkıcı olabilir. Bu açıdan bakıldığında işimizin kolaylaştığını söyleyebiliriz. Fakat kişisel bilgilerimizin ve takip edilmesini istemediğimiz internet sörflerimizin durumu ne olacak?

O ayakkabıyı o gün almasanız bile reklamlar dolayısıyla bir kaç gün sonra alabiliyorsunuz.

Sizi adım adım takip eden bu kişiselleştirilmiş teklifler, üçüncü taraf olan reklamveren şirketler tarafından uygulanıyor. Bu bir bakıma verilerimizin Google aracılığıyla başka ellere geçmesini kolaylaştırıyor.

Ghostery isimli bir araştırma şirketi tarafından yayınlanan internet izleme verileri tam olarak şöyle:

Küresel anlamda, kullanıcıların internet tıklamalarının %77’si anbean kaydedliyor ve adım adım izleniyor. Bu veriler istatistik amaçlı ya da yukarıda bahsettiğimiz gibi reklam amaçlı olabiliyorlar. Fakat madalyonun diğer tarafında, tablodaki şirketlerin siz bilgisayar başındayken omzunuzun üzerinden izledikleri gerçeği yatıyor.

Tabloda da gördüğünüz gibi Google kullanıcılarını izlemenin kitabını yazmış bir reklam devi aslında. Dev şirket, araştırmaya konu olan 144 milyon üzerindeki sayfa tıklamasının %64’ünü depoluyor.

İnternet son 10 ila 15 yılda o kadar çok değişti ki artık bu devler, bizim hakkımızda bizden daha çok şey biliyorlar. İnsanlar unutan varlıklardır, fakat yazılımlar unutmuyor.