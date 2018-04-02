Teknoloji Devlerinin Zeka Fışkıran 1 Nisan Şakaları

Tüm dünyanın aynı anda birbirine şakalar yaptığı tek gün olan 1 Nisan’da işlerini son derece ciddi yapan teknoloji devleri de işi gücü bırakıp sululuk yaptılar. Şakayla karışık göndermeler, zeka fışkıran ürünler gördük. Gelin yılın en güzel şakalarına birlikte bakalım.

Dünya çapında April Fools Day olarak bilinen, kültür fark etmeksizin dünyanın her köşesinde insanların birbirlerine şakalar yaptığı 1 Nisan’ın, 2018 etabını kimse şakaya kurban gitmeden geride bıraktık. Her zaman olduğu gibi akıllarda ya güzel şakalar kaldı ya da 1 yıl sonra alınacak intikamlar.

Teknoloji devleri de kendi kitlelerine yönelik hafif göndermeli ve bol nükteli şakalar yapmak için düğmeye bastılar. İçinizden “Bunların işi gücü yok mu?” diyebilirsiniz, ancak şaka yapmalarının da bir sebebi var. Her şirket, ne kadar kişiye hizmet verirse versin samimi bir tavır çizmek ister. Pazarlamanın altın kurallarından birisi insanların yüzünü güldürebilmektir.

Örneğin Google, bu konuda uzun süredir kafa patlattığını ispatlayan bir performans çizdi. Fazla uzatmadan gelin uzun süreler unutulmayacak yeni nesil 1 Nisan şakalarına yakından bakalım.

Hindistan merkezli telekom şirketi Reliance Jio’nun kablosuz şarj hizmeti sunan SIM kartı:

Aslında günümüzdeki kablosuz şarj teknolojilerinin, tam anlamıyla kablosuz olmadıklarını, cihazları illaki bir noktada sabit bırakmak gerektiğinin hepimiz farkındayız. Ancak bir telekom şirketi olarak Reliance Jio, duruma kendi çapında bir çözüm getirdi. Cihazlara taktığınız anda, etrafınızdaki elektriksel alanı kullanıp, bataryayı fulleyen SIM kart JioJui.

Yaratıcı ve düşündürücü bir şaka olmuş doğrusu. Neyse, sıradaki gelsin.

OnePlus’ın şaka olmayacak kadar gerçekçi kripto parası: Pei Coin

Sadece Oneplus cihazlarında bulunan OxygenOS arayüzüyle uyumlu, sadece kullanıcıların erişim sağlayabildiği ve ticaretini yapabildiği kripto para birimi Pei Coin ile tanışın. Kullanıcılar hiçbir ücret ödemeden işlem yapabiliyorlar. Ayrıca sadece kendi cihazlarında kullanabildikleri bir de dijital para cüzdanları var.

6 kamerayla kekine mum diken amiral gemisi: Xiaomi Mi A1

Haawei, P20 Pro ile birlikte yeni bir sınıf başlattı. 3 arka kameraya sahip cihaz, bu sensörlerinin hiçbirini boşa kullanmıyor. Ancak bazı kesimler (özellikle rakipler) bu durumu şakaya alıyor. Xiaomi MiA1 de aslında aynı ülkeden çıkan bir başka devin, kamera sayısına yönelik politik eleştiri oldu. 6 kamera ile artık çektiğiniz videolar Oscar’a bile oynar doğrusu.

Uber’den yaşlanma karşıtı dondurma:

Baharın gelişini bir başka gösterge ile şakaya vuran Uber, yaşlılığın 8 belirtisi üzerine çalıştığını ve yeni bir dondurma geliştirdiklerini söyledi. Hatta ön sipariş süreci de başlamıştı.

Kuşkusuz en yaratıcı şakalardan Razer Project Venom V2

Daha uzun süre oyun oynamanızı sağlayacak ve diğer oyunculara karşı gücünüzü arttıracak bir ürün ister miydiniz? Razer, e-sporlarlar için özel olarak geliştirdiği ürününü 1 Nisan’a özel olarak tanıttı.

Özellikleri de şu şekilde:

Önerilen tüketim miktarı 1 şişe

Önerilen doz: Her 2 saatte en fazla 1 adet

Yapay koruyucu veya tatlandırıcı içermez

B Vitamini ve antioksidanlar bulunur.

L-Carnatine (yağ yakıcı) özelliği taşır

Ginseng ve guarana özü içerir.

Yeşil renk, karışım içindeki nano-robotlardan kaynaklanır.

Atari grafikleriyle Pokemon GO:

Niantic, tüm dünyasını 4K çözünürlüğe kavuştururken, yeni nesil Pokemon oyununu da köklerine geri döndürüyor. Bunun için bütün karakterlerin 8-bit grafiklere sahip versiyonları ile değişeceğini söylüyor.

NVIDIA GeForce Oyun Akademisi:

NVIDIA GeForce Academy of Gaming, öğrencileri oyun dünyasına hazır birer birey olarak yetiştirme mottosuyla, üniversite sınavlarında son 100’e girmeyi garanti ediyor.

Elinizi kullanamadığınız durumlarda ayaklarınızı kumandaya çeviren çoraplar:

Roku Happy Streaming Socks, hareket sensörleri içeren, ayaklarınızı ısıtan ve elinizi kumanda hakimiyetinden kurtaran şaka ürünü olarak karşımıza çıktı. Akıllara teknoloji fuarlarındaki gereksiz ürünleri getiriyor.

Asus, iPhone X ekranındaki çentiğe taktı bir kere: ASUS Zenbook AI

Asus, Zenfone 5 serisini yenileyerek çentikli ekranlı telefon tasarımlarıyla bizi tanıştırmıştı. Şimdi de aynı akımı, yeni üreteceği Zenbook serisi ile dizüstülere getiriyor. Bilgisayarda tutmaz bu iş, geçelim.

Tesla İflas Etti:

Elon Musk, Tesla'nın acı verici bir şekilde iflas ettiğini ve kendisini alkole vurduğunu söyledi. Sonuna da bunun bir şaka olduğunu ekledi. Detayları aşağıdaki haberimizden okuyabilirsiniz.

Gözümüzden kaçan hoş 1 Nisan şakaları varsa, aklınıza gelen uçuk kaçık fikirler olursa yorumlara gelin, görüşmek üzere.