Teknoloji Dünyasının 5 Yeni Milyarderiyle Tanışın

Son yılların milyarder olma yolunda en önemli iş kaynağı teknoloji ve bunun etrafında gelişen girişimler. Özellikle son bir yıldır Asya'da yükselişe geçen milyarderlerin çoğu da bu sektörün içerisinden ortaya çıktı. Öte yandan Facebook ve Tesla gibi şirketleri de hepimiz çok yakından biliyoruz. Peki diğer teknoloji şirketlerinin sahipleri...
Outcome Health CEO'su Rishi Shah
Yaş: 31
Net Servet : 3.6 milyar dolar
Şirket: Sağlık teknolojisi firması Sonuç Sağlık
Görevi: Kurucu CEO, Kurucu
Doktor bir babanın oğlu olan Shah, doktorların ofislerine ve diğer sağlık kuruluşlarına tabletler ve büyük dokunmatik ekranlı cihazlar satıyor ve bu kuruluşlar için yazılımsal destek sunuyor. Şirketin değeri Mayıs 2017 itibariyle 5.6 milyar dolar olarak belirtilirken Shah'ın %80'lik bir hissesi bulunuyor.
DJI Teknoloji CEO'su Frank Wang
Yaş: 37
Net Servet: 3.2 Milyar Dolar
Şirket: Çinli drone üreticisi DJI Technology
Görevi: Kurucu, CEO
Wang'ın şirketi olan DJI Technology, mevcut drone piyasasının yaklaşık %70'lik bir kısmını kontrol ediyor. Wang, DJI'ya 2006 yılında Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki yurt odasında başladı ve o günden bu zamana Asya'nın en genç teknoloji milyarderi oldu
WeWork'un CEO'su Adam Neumann
Yaş: 38
Net Servet: 2,6 milyar dolar
Şirket: WeWork
Pozisyon: CEO, Hazırlayıcı
Neumann, İsrail ordusunda bir subay olarak görev yaptıktan sonra 2001'de İsrail'den ABD'ye taşındı. Brooklyn'de bir bebek giyim şirketi olan önceki işini yürütürken WeWork'u kurmaya karar verdi. WeWork, bulunduğu bölgelerdeki ofisleri yeni kurulan şirketler için tekrar kiralıyor.
Lucy Peng, Executive Chair of Ant Financial
Yaş: 44
Net servet: 1,14 milyar dolar
Şirket: Ant Financial
Pozisyon: Yönetici
Peng, Alibaba'nın 18 kurucusundan biriydi ve mobil ödemeler servisi AliPay'nin CEO'su dahil olmak üzere şirkette çok sayıda görevde bulundu. Peng'in CEO'su olduğu şirket şuanda 74.5 milyar dolar değerinde bulunuyor. Ayrıca Peng listedeki tek kadın olarak öne çıkıyor.
David Zalik, GreenSky'nin CEO'su
Yaş: 43
Net Servet: 2 milyar dolar
Şirket: Finansal teknoloji sağlayıcısı GreenSky
Pozisyon: CEO
Başka bir İsrail vatandaşı olan Zalik, dört yaşındayken ailesiyle birlikte Alabama'ya taşındı. Daha sonra GreenSky'ı kurdu.