Teknoloji Dünyasının 5 Yeni Milyarderiyle Tanışın

Mark Zuckerberg, Jeff Bezos ve Elon Musk'ı teknolojiyle ilgilenen herkes tanıyordur. Peki ya teknoloji dünyasının yeni milyarderleri onları tanıyor musunuz?

Son yılların milyarder olma yolunda en önemli iş kaynağı teknoloji ve bunun etrafında gelişen girişimler. Özellikle son bir yıldır Asya'da yükselişe geçen milyarderlerin çoğu da bu sektörün içerisinden ortaya çıktı. Öte yandan Facebook ve Tesla gibi şirketleri de hepimiz çok yakından biliyoruz. Peki diğer teknoloji şirketlerinin sahipleri...

Outcome Health CEO'su Rishi Shah

Yaş: 31

Net Servet : 3.6 milyar dolar

Şirket: Sağlık teknolojisi firması Sonuç Sağlık

Görevi: Kurucu CEO, Kurucu

Doktor bir babanın oğlu olan Shah, doktorların ofislerine ve diğer sağlık kuruluşlarına tabletler ve büyük dokunmatik ekranlı cihazlar satıyor ve bu kuruluşlar için yazılımsal destek sunuyor. Şirketin değeri Mayıs 2017 itibariyle 5.6 milyar dolar olarak belirtilirken Shah'ın %80'lik bir hissesi bulunuyor.

DJI Teknoloji CEO'su Frank Wang

Yaş: 37

Net Servet: 3.2 Milyar Dolar

Şirket: Çinli drone üreticisi DJI Technology

Görevi: Kurucu, CEO

Wang'ın şirketi olan DJI Technology, mevcut drone piyasasının yaklaşık %70'lik bir kısmını kontrol ediyor. Wang, DJI'ya 2006 yılında Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki yurt odasında başladı ve o günden bu zamana Asya'nın en genç teknoloji milyarderi oldu

WeWork'un CEO'su Adam Neumann

Yaş: 38

Net Servet: 2,6 milyar dolar

Şirket: WeWork

Pozisyon: CEO, Hazırlayıcı

Neumann, İsrail ordusunda bir subay olarak görev yaptıktan sonra 2001'de İsrail'den ABD'ye taşındı. Brooklyn'de bir bebek giyim şirketi olan önceki işini yürütürken WeWork'u kurmaya karar verdi. WeWork, bulunduğu bölgelerdeki ofisleri yeni kurulan şirketler için tekrar kiralıyor.

Lucy Peng, Executive Chair of Ant Financial

Yaş: 44

Net servet: 1,14 milyar dolar

Şirket: Ant Financial

Pozisyon: Yönetici

Peng, Alibaba'nın 18 kurucusundan biriydi ve mobil ödemeler servisi AliPay'nin CEO'su dahil olmak üzere şirkette çok sayıda görevde bulundu. Peng'in CEO'su olduğu şirket şuanda 74.5 milyar dolar değerinde bulunuyor. Ayrıca Peng listedeki tek kadın olarak öne çıkıyor.

David Zalik, GreenSky'nin CEO'su

Yaş: 43

Net Servet: 2 milyar dolar

Şirket: Finansal teknoloji sağlayıcısı GreenSky

Pozisyon: CEO

Başka bir İsrail vatandaşı olan Zalik, dört yaşındayken ailesiyle birlikte Alabama'ya taşındı. Daha sonra GreenSky'ı kurdu.