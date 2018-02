Teknoloji Dünyasının Pek Bilinmeyen Enteresan İcatları

Samsung'un yeni telefonları, Tesla'dan yeni gelişmeler... Bunlardan hepimiz az çok haberdarız. Peki sessiz sedasız geliştirilen ve teknoloji dünyasında pek de göz önünde olmayan icatlar ve yenilikler neler?

Göz önünde olan firmaların göz önünde olan ürünleri bir tarafa, teknoloji dünyasının bir de 'yeraltı' tarafı mevcut. İnsanların belki çok işlevsel bulmadığı, belki de diğer kallavi markaların ürünleri kadar heyecan verici gelmediği için hakkında çok da bilgi sahibi olamadığı ürünler ve gelişmeler de oluyor. Sizler için geçtiğimiz dönemlerde dünyada meydana gelen ilginç teknolojik gelişme ve icatları derledik.

Flyboard

Görmüş olduğunuz bu cihaz saatte 130 kilometre hıza ulaşabilen oldukça enteresan bir icat. Tatil beldelerinde görebileceğiniz ve su üzerinde çalışan cihazın bir benzeri olan bu aletin ne zaman piyasaya çıkacağı henüz bilinmiyor.

Exoskeleton

Yıllardan beri konsept tasarımları oluşturulmaya devam edilen bu ürün kullanıcılarla buluştuğunda hem ağır iş yükü gerektiren şeyler daha kolayca yapılabilecek, hem de fiziksel rahatsızlığı olanların işleri kolaylaşacak. Cihazın aynı zamanda askeri alanda da kullanılması bekleniyor.

Akıllı (!) Çatal

Her şeyin akıllısı üretilir de mutfakların has aleti çatal geri durur mu? Bluetooth bağlantısı ile çalışan bu çatal size yemeği çok hızlı yememeniz için titreşim yoluyla uyarıda bulunuyor. Bu sayede yiyeceklerinizi daha sağlıklı bir biçimde tüketebiliyorsunuz. Her eve lazım diyeceğiz ama değil tabi ki.

HexHog

Artık şehirler o kadar kalabalık ve boğucu ki her ne kadar engelli vatandaşlar için hayatı kolaylaştıracak önlemler alınmaya çalışılsa da buna rağmen şehir hayatı herkes gibi onlara da sıkıcı gelebilir. Bu tekerlekli sandalye sayesinde dağ bayır demeden gezinti yapılabilecek ve doğa ile iç içe olunabilecek.

Orcam

Yine çeşitli zorluklarla boğuşan, özellikle de görme engeli olan kişiler için tasarlanan muhteşem bir ürün. Gözlüğe entegre olan ufak bir kamera sayesinde, dokunduğunuz her şey hakkında sesli bildirim alabiliyorsunuz. Bu sayede görme engelli veya zorlukla görebilen kişiler için hayat daha kolay hale geliyor.

Fitsmoke

İşte listemizin bana göre en ilginç ürünü. Sigara bağımlıları için tasarlanan bu ürün Kickstarter projesi olarak başladı ve sonunda geçeğe dönüştü. Günde belli bir sayıda sigara içmeyi hedefleyerek sigarayı bırakmayı düşünüyorsanız bu cihaz size vakit gelmeden sigara vermiyor! Eğer ki nikotin krizine girdiyseniz, akıllı telefonunuz aracılığı ile zor bir oyunu geçmeniz gerekiyor. Tabi ki buradaki amaç da size olabildiği kadar sigara içmediğiniz bir zaman kazandırmak.

Listemizdeki ürünler bunlardı. Sizler hangi ürünü daha işlevsel ve gerekli buldunuz? İmkanınız olsa hangisini satın almak isterdiniz?