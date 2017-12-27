Teknolojiye meraklı olan erkeklere özel olarak hazırladığımız 5 yılbaşı hediyesine Teknostore aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Yeni yıla artık sayılı günler kaldı. Sevdiklerinize teknolojik bir hediye almak istiyor fakat karar veremiyorsanız, aklınızdaki soru işaretleri biraz sonra kaybolabilir. Zira İZMO Bilişim çatısı altındaki Teknostore üzerinden sevdikleriniz için satın alabileceğiniz hediyeler, kaçırılmayacak indirim fırsatlarıyla sizleri bekliyor.

Ekip olarak bizim belirlediğimiz 5 ürün var. Fakat 'bunlar beni pek sarmadı' derseniz de en alta bıraktığımız bağlantı üzerinden diğer ürünlerimize de göz gezdirebilirsiniz. Şimdi isterseniz ürünlere bir bakalım:

Kablo karmaşası olmadan rahatça müzik dinleyebileceğiniz bu kulaklık, ayrıca Bluetooth 4.1 desteği ile pil tasarrufu yapmanızı sağlıyor. Basit su sıçramalarına karşı dayanıklı olan QCY Q26 için, birçok sporcuya hitap eden cinsten bir ürün tanımlamasını yapabiliriz. Aktif kullanımda en az 2 saat pil ömrüne sahip olan kulaklık, 5 gram ağırlığa sahip.

En çok satılan akıllı bilekliklerden birisi olan Mi Band 2, spor yapmayı seven kişiler için mükemmel bir hediye olabilir. Günlük atılan adımların ve yakılan kalori miktarının takip edilmesinde büyük bir yardımcı rolü üstlenen ürünü hem iOS hem de Android akıllı telefonunuzla kullanabilirsiniz. Ayrıca suya ve toza karşı dayanıklı IP67 sertifikasına sahip olduğunu da belirtelim.

SEYVR Cüzdan Powerbank

Daha çok taşınabilir bir Powerbank olan bu ürün, 1400 mAh kapasitesi ile en önemli anlarda hayat kurtaran cinsten olabiliyor. Birçok kişinin evinde powerbank olmasına rağmen taşınması zor olduğu için önemli anlarda yanımızda olmama ihtimali oldukça yüksek. SEVYR Cüzdan Powerbank sayesinde ihtiyacınız olduğu durumlarda powerbankınız yanınızda olacak.

SEYVR Android İçin Cüzdan Powerbank

SEYVR iPhone İçin Cüzdan Powerbank

Drone kullanmayı yeni öğrenenler için mükemmel bir giriş seviyesi drone olan Eachine E012HC, 720p video kaydı yapmanıza olanak tanıyor. 40 dakika tam şarj ile 5 dakika uçabilen mini drone, 3D hareket kabiliyeti sayesinde rahat bir uçuş deneyimi kazanmanızı sağlayacak. 30 metreye kadar kontrol mesafesi olan drone'un kutu içeriğinde 4 adet yedek pervane bulunuyor.

Son dönemin kaliteli markalarından olan Xiaomi'nin şık görünümlü sırt çantası, Minimalist Urban Style notebook gibi teknolojik cihazlarınızı rahatça taşımanıza olanak sağlıyor. 20 litre kapasitesi olan Xiaomi Minimalist Urban Style, gündelik kullanımda omuzlarınızda ağrı yapmaz.

Eğer isterseniz, diğer tüm yılbaşı indirimlerini görüntülemek için buraya tıklayabilirsiniz.