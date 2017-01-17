Teknoloji Harikası Tesla Model S, Sahibini Çölün Ortasında Bıraktı!

Özellikle teknolojik destekleri ile ön plana çıkan Tesla Model S, önemli bir sıkıntıyla sürücüsünü çölün ortasında yolda bıraktı

Kendi kendine gidebilme (otonom), otomatik fren sistemi, şerit takip sistemi, %100 elektrikli motor ve daha nice özellikleriyle donatılan Tesla Model S, birçok kişinin hayali otomobili haline geldi. Mobil uygulaması ve akıllı saat ile bile kontrol edilebilen Tesla’nın araçlarında anahtarsız sürüş desteği sayesinde anahtarınızı evden çıkarken almayı unutsanız dahi telefonunuz sayesinde aracı kullanabiliyorsunuz.

Ancak son bahsettiğim özellik için internetin çekmesi gerektiğini asla unutmayın. Çünkü tıpkı Ryan Negri adlı bir adam gibi çölün ortasında yalnız başınıza kalabilirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri’nin Las Vegas eyaletinde gerçekleşen olayda evden çıkarken anahtarını unutan Negri, “Amaan ne olacak, telefondan kontrol ederim” diyerek aracına binip gitmesi gereken yere gidiyor. Ancak Las Vegas’taki çölün ortasından giderken araçtan bir ses gelince “Hayırdır” diyerek aracı güvenli bir şekilde sağa park ederek aracından inip sorun var mı diye kontrol ediyor. Fakat indikten sonra kendini kitleyen ve motoru durduran Tesla Model S, Ryan Negri’yi koca çölün ortasında yalnız bırakıyor.

Şebeke çekmediği için de telefonu ile aracı kullanamayan Ryan, ne kimseyi arayıp yardım isteyebiliyor, ne de Tesla gibi teknoloji harikası aracını teknolojinin bel kemiği internet erişimi omayınca kullanabiliyor.

Evinden 10km, en yakın telefon çeken noktadan da 4km uzakta olan Ryan arabanın başında beklerken eşi Amy Megri ise 4km boyunca koşup telefonun çekeceği bir tepeye ulaşarak yakın arkadaşından kendi evlerine gidip Tesla’nın anahtarını çöle getirmesini istiyor. Sonunda aradan geçen saatler sonrasında aracı anahtarı ile çalıştıran Ryan, görüşüne göre bir daha hiçbir şekilde anahtarsız çıkmayacaktır.