Teknoloji İle Alakası Olmayan 5 Fantastik Xiaomi Ürünü

Xiaomi, yalnızca teknolojik ürünler satan bir marka değil. Bugün sizlere Xiaomi’nin ürettiği 5 teknolojik olmayan ürün tanıtacağız.

Xiaomi markasını, başta akıllı telefonları olmak üzere sayısız teknoloji aleti ile tanıdık. Powerbank’lerden şarj aletlerine kadar pek çok ürün geliştiren şirket, bu ürünleri mobille kontrol edilmesini sağlayarak bir nevi “akıllı” hale getiriyor. Bu ürünler çok güzel olsa da Xiaomi yalnızca teknolojik aletler geliştirmiyor. Şirket, atkı gibi teknolojiden uzak ürünler de satıyor. Bugün sizlere Xiaomi’nin teknolojiden uzak ürünlerini tanıtacağım. Bakalım bu ürünleri sevecek misiniz.

Xiaomi'nin bu güneş gözlüğü, yaz aylarının gelmesiyle pek çok kişinin ihtiyaç duyacağı bir ürün olacak. Xiaomi’nin TS ile ortak ürettiği polarize güneş gözlükleri, güneşin zararlı ultraviyole ışınlarına karşı tam koruma sağlıyor. Anti-alerjik özelliği olan gözlük, 304H SS maddesinden yapılmış.

Akıllı telefon tanıtırken pek çok özelliğinden bahsedebiliyorum, ancak konu atkı olunca bu işlerde yeniyim. Xiaomi’nin 180 cm boyu ve 25 cm eni olan unisex atkısı bulunuyor. Yüzde yüz yünden üretilen atkının gri ve mavi seçenekleri bulunuyor. Bu seçenekler arasından istediğinizi seçebiliyorsunuz.

Bu listede, teknolojiye en yatkın ürün bu olabilir. Bunun sebebi, eldiveni dokunmatik ekranlarla kullanabiliyor olmamız. Mavi ve krem renklerinde karşımıza çıkan eldivenin parmak kısmında özel bir materyal kullanımı sayesinde akıllı telefon, tablet gibi dokunmatik cihazlara kullanabilmenize olanak tanıyor.

20 litre taşıma kapasitesine sahip bu çanta, tüm yönleriyle dizüstü bilgisayarlarınızı taşımaya odaklanmıştır. İçinin ne kadar dolu olduğunu akıllı telefona gösterme gibi özellikleri bulunmuyor olsa da, ergonomik kayışı sayesinde hem gündelik kullanım hem de uzun yolculuklarda tercih edeceğiniz bir çanta olabilir. 700g ağırlığa sahip çanta, 15 inçe kadar tüm bilgisayarları taşıyabilir.

Xiaomi’nin MiJia tasarım konseptine uygun geliştirdiği kalem, üzerinde hiçbir WiFi, Blueotooth gibi teknolojik bir ürün barındırmıyor. Normal bir kalemle arasında hiçbir fark bulunmayan Xiaomi Mijia Pen, her yönüyle ergonomik yazım için tasarlanmıştır. Yalnızca 20g arğırlığa sahip imza kalemi, el yorgunluğunu en aza indirgemeyi amaçlar.