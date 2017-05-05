Teknoloji liderleri, çağımızın en önemli kişileri. Yalnız üretilen teknolojileri değil, içinde yaşadığımız toplumsal ortamı da şekillendiriyorlar. İşte bu önemli kişilerin girişimcilik hakkında söylediği en ilginç sözler.

Teknoloji liderlerinin gücü, artık yadsınamaz bir gerçek. Belki de onları yeni milenyumun kralı olarak tanımlasak yeridir. Bu durumda onlardan öğrenecek çok şeyimiz olduğu hiç kuşkusuz sizin de aklınızdan geçmiştir. İşte teknoloji liderlerinin girişimcilik hakkında söylediği en ilginç sözler.

1- Elon Musk

Mars’ta ölmek istiyorum, bir çarpışmada değil!

2- Mark Zuckerberg

Hızlı hareket et ve etrafı kır geçir. Eğer bir şeyleri kırıp dökmüyor veya bozmuyorsan, muhtemelen yeterince hızlı ilerlemiyorsun.

3- Steve Jobs

Bu piyasaya girdiğimizden beri kimse bizi yutmaya kalkışmadı. Muhtemelen, ağızda nasıl bir tat bırakacağımızdan korkuyorlar!

4- Sheryl Sandberg

Eğer size uzaya giden bir rokette koltuk teklif ederlerse, hangi koltuk olduğunu sormadan roketin içine atlayın.

5- Todd Garland

Fikirlerinizi açıkça paylaşın. İlgi eksikliklerini kullanın veya motivasyonunuzu arttırmak için şüphelerini yakıt olarak kullanın.

6- Biz Stone

Zamanlama, azim ve 10 yıllık çabalamanın sonunda gelen başarı, muhtemelen bazılarına bir gecede başarmışsınız gibi gösterilecektir.

7- Chris Dixon

Hiç çalışmasına ihtiyaç duymayacak kadar para kazanabilme yeteneğine sahip olan insanlar, hiçbir zaman çalışmayı bırakmayanlardır.

8- Paul Graham

Duştayken bile düşünmediğiniz işler, iyi işler değildir.

9- Marc Beniof

Eğer yaptığınız iş eğlenceli değilse yanlış yolu seçmişsiniz demektir. Ancak bazen zor zamanlar geçirmiyorsanız, muhtemelen yeterli riski almamışsınızdır.

10- Michael Bloomberg

Kendinizi savunmaktan korkmayın, yeteneklerinize güvenin ve bazı kişilerin sizi yenmesine izin vermeyin.

11- Aaron Levie

Kazanan ürün müşterilerle geleceğe yönelik bağ kuran üründür, büyük bir sıçrama gerektiren ürün değil.

12- Kevin Systrom

Bence paraya odaklanmamak akıl sağlığınızı yerinde kılıyor, çünkü uzun vadede sizi delirtebilir.