Teknoloji Manyaklarına Özel “Keşke Biri Bana Alsa” Diyeceğiniz 3 Yılbaşı Hediye Paketi

Yılbaşına son bir hafta kala hala arkadaşınıza, eşinize, kardeşinize hediye seçemediyseniz sizler için 3 adet mis gibi hediye paketi sunuyoruz.

Bildiğiniz gibi yılbaşına bir haftalık bir süreç kaldı. Yılbaşını dışarıda kutlamak isteyenler rezervasyonlarını vs çoktan yaptı. Ancak işin en zor kısmı olan hediye seçiminde daha karar verememiş iseniz ve hediye için kara kara düşündüğünüz kişi de bir teknoloji manyağı ise size büyük kolaylık sağlıyoruz.

Teknostore tarafından hazırlanan 3 ayrı hediye paketi ile eşinizi, dostunuzu, arkadaşınızı ya da herhangi meraklı bir yakınızı oldukça sevindirebilirsiniz. İçerisinde birçok farklı ürün olan paketlerin detaylarını yukarıdaki videodan görebiilir, aşağıdaki başlıklardan da her bir pakete ulaşabilirsiniz;

İçerisinde VR Shinecon Plus, Xiaomi Mi 5000mAh powerbank, Xiaomi Piston Basic kulaklık, akrobat telefon tutucu ve VR bluetooth kumanda bulunan paket, uygun fiyatı ve özellikle bir sanal gerçeklik seti olmasıyla dikkat çekiyor. Teknoloji meraklısı herkesin fazlasıyla ilgisini çekeceğini düşündüğümüz bu paket ile sanal gerçekliğe sağlam bir adım attırabilirsiniz.

Eko paketin biraz daha gelişmiş hali olan bu standart pakette VR Shinecon Plus, Xiaomi Mi 5.000mAh powerbank, DM 16GB USB bellek, iWown Fit i5 Plus akıllı bileklik, Xiaomi Mi mini bluetooth hoparlör ve VR bluetooth kumandası bulunuyor. Sanal gerçeklik deneyiminin yanı sıra fiyat/performans seviyesinde bir akıllı bileklikle bir de USB bellek barındıran paket, size toplu bir seçim vaat ediyor.

Tam manasıyla bir teknoloji paketi olan bu pakette Xiaomi Mi VR Play, Xiaomi Mi 20.000mAh powerbank, VR bluetooth kumanda, SJCAM SJ4000 aksiyon kamerası, Eachine E010 drone ve Angel Eye W8 akıllı saati bulunuyor.

Bu paket ile hem drone, hem akıllı saat, hem aksiyon kamerası, hem de sanal gerçeklik gözlüğü sunarken, aynı zamanda 20.000mAh değerindeki dev powerbank ile de gün içinde hiçbir şekilde telefon/tablet şarjını düşündürmeyeceksiniz.

Sonuç olarak bu üç paket ile “Ne alsam?” diye düşünmeden yakınlarınıza bu teknolojik paketlerden istediğiniz birini sunabilirsiniz. Eğer paketler sizler için uygun değilse teknolojik yılbaşı hediyeleri için se buradaki bağlantıdan kendinize göre seçim yapabilirsiniz.