Sadece Teknoloji Değil Reklam İşini de Kıvırmışlar: Teknoloji Markalarının Başarılı Reklamları

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Sadece Teknoloji Değil Reklam İşini de Kıvırmışlar: Teknoloji Markalarının Başarılı Reklamları
Teknoloji dünyası, yalnızca yenilikçi ürünleriyle değil, aynı zamanda bu ürünleri tanıtmak için kullandığı yaratıcı ve etkileyici reklam kampanyalarıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor. Bu içerikte teknoloji devlerinin en başarılı reklamlarına göz atacağız.

Teknoloji devlerinin hazırladığı, kıvrak zekâların birer ürünü olduğu belli olan bazı reklamlar, ürün ya da marka tanıtımı yapmanın ötesine geçmeyi başarabiliyor.

Bu içerikte, teknoloji devlerinin ustalıkla kurguladığı ve izleyenlerin akıllarında yer edinmeyi başaran başarılı reklamları bir araya getirdik. O hâlde hazırsanız reklam arası başlasın!

Apple'ın Watch 7 için yaptığı bu reklam şüphesiz ki bu listenin en iyisi.

Microsoft'un Apple ve Samsung ile alay ettiği bu reklam da en başarılılardan.

Samsung da rakip eleştirme konusunda oldukça başarılı.

Yine Samsung'un rakibi Apple'a gönderme yaptığı muhteşem bir reklam.

Huawei de Apple'a laf atmayı ihmal etmeyenlerden.

Apple'a gönderme yapanlara bu sefer Blackberry ile devam ediyoruz.

Sony Playstation'ın bu nostaljik reklamı da büyük beğeni toplayanlardan.

Sizin en beğendiğiniz hangisi oldu?

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