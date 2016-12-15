Teknoloji Meraklısı Erkeklere Alınabilecek Birbirinden Teknolojik Yılbaşı Hediyeleri

Malum yılbaşı geldi çattı. Eğer hala eşinize, erkek arkadaşınıza ya da oğlunuza hediye seçiminde zorlanıyorsanız bu listemiz size yardımcı olacak

Aralık ayının tam ortasına geldiğimize göre şu anda birçok kişi eşine, dostuna, arkadaşına “Ne hediye alsam?” diye düşünmeye başladı. Hatta biraz geç bile kaldı. Bu bağlamda teknolojiye meraklı olan erkeklere (hatta bu kadın da olabilir, sonuçta ürünleri herkes kullanabilir) alınabilecek birçok ürün var. Biz de sizlere 5 tane hem uygun fiyatlı denilebilecek, hem de teknoloji meraklısı kişilerin hoşuna gidecek hediyeleri sıralayalım dedik.

Teknostore tarafından kararsız kalanlar için 3 farklı paket şeklinde hazırlanmış olan bu hediye paketlerine ulaşarak bütçenize göre en uygun hediye paketi alabilir, "Acaba hangisini alsam?" diye düşünmek yerine direkt olarak paket halinde hediye satın alabilirsiniz.

Xiaomi markası zaten bildiğiniz gibi teknoloji dünyasını fethetmiş durumda. Bu bağlamda katmanlı yapısıyla güvenli, Quick Charge 2.0 teknolojisiyle hızlıca şarj edebilen bu powerbank güzel bir seçim olabilir.

Eğer hediye olarak almayı planladığınız kişi bir telefon canavarı gibi sürekli sosyal medyada takılan, mobil oyunculuğu seven, bu nedenle de “Ya bu telefonun şarjı yetmiyor be.. Akşama kalmadan bitiyor.” gibi bir şikayette bulunuyorsa işte çözümü. “Al sana powerbank, artık istediğin gibi telefonunda takılabilirsin” dersiniz.

Eğer çevrenizde müzik tutkunu biri var ve gerek dikkatsiz kullanımı, gerekse evdeki olası bir evcil hayvan neticesinde sürekli kablolarında sorun olan kulaklıklara sahip bir arkadaşınız varsa çözümü burada. Çin’in ve teknoloji dünyasının yükselen yıldızı olan Meizu üretimi bu kulaklık, hem şık, hem oldukça iyi ses kalitesi sunuyor hem de kablosuz. Daha ne olsun.

Motor kullanan, sürekli direksiyon başında olan, ya da aksiyonu, dağlara tepelere çıkmayı, kayak yapmayı, bisiklet sürmeyi oldukça seven bir arkadaşınız varsa alın size mis gibi hediye. Uygun fiyatlı ve giriş seviyesi diyebileceğimiz bu aksiyon kamerası ile tanıdığınız kişinin tüm maceraları artık kayıtta olabilecek. İsterse vlog çekerek paylaşır, isterse kendisine saklar. Özellikle motor, araba ya da bisiklet süren biri ise olası kazalarda kanıt da sunabileceği bir şey olduğunu da unutmamak gerek. Bir taşla iki kuş.

Günümüzün en popüler oyuncakları ve bir o kadar da profesyonel araçları olan drone noktasında özellikle erkekler arasında bir drone isteği arttığı belli. Drone denilince de akla gelen DJI markasına ait ürünleri düşünen bu cengaverlerimize daha kullanmayı bilmediği ve ciddi olarak öğrenilmesi gereken bu cihazlar için öncelikle bu mini drone’u satın alabilirsiniz. Hani araba kullanmaya yeni başlamış gençlere ikinci el ucuz bir araba alınıp “Çarpa çarpa öğrenirsin, bununla bir acemiliğini at” gibi bir yaklaşım vardır ya. İşte bu da tam o kafada olabilir. Alsın, minicik drone ile nasıl kullanılacağını öğrensin, sonrasında ister siz isterse o DJI ürünü alarak artık hangi amaçla kullanmak istiyorsa kullanır. Ama başlangıç olarak bunu tercih edebilirsiniz. Hatta ilk önce aşağıdaki videoyu da izlettirin ki temel bilgileri öğrensin.

2017 yılında özellikle PlayStation VR atağı, ardından ülkemizde popülerleşmesini beklediği HTC Vive ve Oculus Rift gibi platformlar bu işin tepe noktası. Ancak her birinin belli masrafları ve en az 1.000TL gereksinimi var. Tabii bunları aldıktan sonra kafadan en az 200TL olacak oyunlardan da almak gerekecek. Eğer bütçeniz ve merakınız daha bu seviyelere çıkmamış ise Xiaomi Mi VR Play ile sadece telefonunuzu kullanarak sanal gerçeklik dünyasına adım atabilirsiniz. Hem rahat ve taşınabilir olması. Hem de anında kullanılabilirlik sayesinde dilediğiniz yerde dilediğiniz şekilde kullanabileceğiniz Xiaomi Mi VR Play, bizce ilk aşama için gayet mantıklı bir seçim.

Sonuç olarak sizlere 5 farklı teknolojik ürünü sunmuş olduk. Bu saydığımız ürünleri ve daha fazlasını buradaki bağlantıdan Teknostore farkı ile seçebilir, en uygun fiyat garantisi ile satın alabilirsiniz.