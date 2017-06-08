Teknoloji Milyarderleri Hangi Lüks Otomobillere Biniyorlar?

Teknolojiye yön veren şirketlerin kurucuları ve CEO’ları, çoğu kişinin hayallerini süsleyen otomobillere biniyorlar; bir kişi dışında.

Şu an iletişim kurmamızı sağlayan teknolojileri geliştiren şirketlerin kurucuları -ya da CEO’ları-, bazılarımızın belki de ömürleri boyunca sahibi olamayacağı lüks otomobillere sahipler. İçinizden ‘Haklarıdır, binecekler tabii’ diyor olabilirsiniz fakat içlerinden bir tanesi var ki, mütevaziliği Tendürek Dağı’na kadar çıkarmış durumda. Amazon’un CEO’su Jeff Bezos, diğer önemli isimler gibi lüks arabalar yerine fiyatı 4 bin dolar civarında olan 1996 model Honda Accord’a biniyor.

Jeff Bezos - Honda Accord





Şimdi de diğer ünlü isimler ve bindikleri arabalara bir bakalım:



Apple’ın CEO’su Tim Cook - BMW 5 Serisi





Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk - 67 Serisi 1 E Tipi Jaguar





Facebook’un Kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg - 1.3 milyon dolardan başlayan fiyatlarıyla İtalyan Pagani Huayra





Microsoft’un kurucusu Bill Gates - 15 yıldır binmeye devam ettiği Porsche 959





Snapchat’in sahibi ve CEO’su Evan Spiegel - Fiyatı 188 bin ile 400 bin dlar arasında değişen bir Ferrari’ye biniyor.





Google’ın kurucu ortaklarından Sergey Brin - Tesla’nın SUV modeli Model X





Napster’in kurucu ortaklarından Sean Parker - San Francisco’dayken Audi S5’e, Los Angeles’te iken 100 bin dolar değerindeki Tesla Model S’e biniyor.





Oracle’ın CEO’su Larry Ellison - Lexus’un süper arabası LFA’ya biniyor. Fiyatı 375 bin dolar civarında.





Dell’in CEO’su Michael Dell- Porsche Carrera GT