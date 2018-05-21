Teknoloji Sektörü Çalışanlarının Maaşları Dudak Uçuklatıyor

Günümüzde artık ne doktorluk ne de avukatlık teknoloji çalışanlarıyla yarışabiliyor. Teknoloji şirketleri diyince ilk akla gelen Silikon Vadisi geliyor olsa da ABD'deki pek çok şehrin de oradaki çalışanlardan aşağı kalır yanı yok. Nitekim geçtiğimiz yıllardaki maaş rakamlarına baktığımızda Silikon Vadisi'ndeki en yüksek maaş 114.654 dolar olarak görülüyor.
İşte Amerika'da teknoloji sektöründe en çok kazandıran 10 şehir:
Atlanta
Teknoloji çalışanlarının ortalama yıllık maaşı: 92.637 dolar.
Chicago
Teknoloji çalışanlarının ortalama yıllık maaşı: 93.025 dolar.
Denver
Teknoloji çalışanlarının ortalama yıllık maaşı: 94.668 dolar.
Dallas
Teknoloji çalışanlarının ortalama yıllık maaşı: 95.222 dolar.
Minneapolis
Teknoloji çalışanlarının ortalama yıllık maaşı: 96.936 dolar.
Philadelphia
Teknoloji çalışanlarının ortalama yıllık maaşı: 97.415 dolar.
Los Angeles
Teknoloji çalışanlarının ortalama yıllık maaşı: 99.145 dolar.
Seattle
Teknoloji çalışanlarının ortalama yıllık maaşı: 99.352 dolar.
Washington D.C.
Teknoloji çalışanlarının yıllık ortalama maaşı: 99.937 dolar.
San Diego
Teknoloji çalışanlarının yıllık ortalama maaşı: 101.025 dolar.
Herhangi bir yazılımcı yahut bilgisayar mühendisinin yaşaması ve çalışması açısından oldukça avantajlı olan bu şehirler, şu an teknoloji devi şirketlerinin merkezi olma özelliği taşıyor. Ülkemizdeki teknoloji odaklı işlere baktığımızda ise, pek çok sektörün arkasında kaldığını görüyoruz. Umarım ilerleyen dönemde Türkiye'de de teknoloji alanında çalışanlar hak ettikleri paraları kazanabilirler.