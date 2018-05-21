Teknoloji Sektörü Çalışanlarının Maaşları Dudak Uçuklatıyor

Teknoloji giderek en çok kazandıran sektör haline geliyor. Artık bir yazılımcı, web tasarımcısı veya bilgisayar mühendisi diğer sektörlerden kat ve kat fazla kazanıyor.

Günümüzde artık ne doktorluk ne de avukatlık teknoloji çalışanlarıyla yarışabiliyor. Teknoloji şirketleri diyince ilk akla gelen Silikon Vadisi geliyor olsa da ABD'deki pek çok şehrin de oradaki çalışanlardan aşağı kalır yanı yok. Nitekim geçtiğimiz yıllardaki maaş rakamlarına baktığımızda Silikon Vadisi'ndeki en yüksek maaş 114.654 dolar olarak görülüyor.

İşte Amerika'da teknoloji sektöründe en çok kazandıran 10 şehir:

Atlanta

Teknoloji çalışanlarının ortalama yıllık maaşı: 92.637 dolar.

Chicago​

Teknoloji çalışanlarının ortalama yıllık maaşı: 93.025 dolar.

Denver

Teknoloji çalışanlarının ortalama yıllık maaşı: 94.668 dolar.

Dallas

Teknoloji çalışanlarının ortalama yıllık maaşı: 95.222 dolar.

Minneapolis

Teknoloji çalışanlarının ortalama yıllık maaşı: 96.936 dolar.

Philadelphia

Teknoloji çalışanlarının ortalama yıllık maaşı: 97.415 dolar.

Los Angeles

Teknoloji çalışanlarının ortalama yıllık maaşı: 99.145 dolar.

Seattle

Teknoloji çalışanlarının ortalama yıllık maaşı: 99.352 dolar.

Washington D.C.

Teknoloji çalışanlarının yıllık ortalama maaşı: 99.937 dolar.

San Diego

Teknoloji çalışanlarının yıllık ortalama maaşı: 101.025 dolar.

Herhangi bir yazılımcı yahut bilgisayar mühendisinin yaşaması ve çalışması açısından oldukça avantajlı olan bu şehirler, şu an teknoloji devi şirketlerinin merkezi olma özelliği taşıyor. Ülkemizdeki teknoloji odaklı işlere baktığımızda ise, pek çok sektörün arkasında kaldığını görüyoruz. Umarım ilerleyen dönemde Türkiye'de de teknoloji alanında çalışanlar hak ettikleri paraları kazanabilirler.