Teknoloji Sektöründe En Yüksek Maaş Aldıran 10 İş Alanı!

Teknoloji sektöründe çalışmak isteyip de dolgun bir maaş isteyen kullanıcılar, bu sektörlere yönelebilirler.

Şu anda bir işyerinde çalışıyor musunuz? Çalışıyorsanız aldığınız maaşlar nelerdir? 4 - 5 bin TL’lik maaşın temelde son derece ideal bir maaş olduğunu söyleyebiliriz. En azından günümüz şartlarında orta lüks bir yaşantı yaşamak istiyorsak, eve 4 - 5 bin TL’den aşağı bir maaş girmemesi gerekiyor. Bu durum Amerika’da farklı işliyor. Geçen sene Glassdoor tarafından paylaşılan maaş raporlarına göre en çok ödeme yapılan teknoloji iş alanlarını belirledik.

Amerika’da teknoloji alanında en yüksek maaş alan iş alanlarını merak ediyorsanız, listemize bir bakının deriz. Unutmayın; ileride kendi alanınızda çok başarılı olursanız, Amerika gibi teknolojinin merkezi konumunda olan bir ülkede binlerce dolar kazanabilirsiniz.

10) Scrum Master

Bir Scrum Master’ın temel amacı çevik bir geliştirme ekibini rahatlatmaya yardım eder. Scrum takımına öncülük eder, takımı yönetir, geliştirir ve bütün sorunlarını çözmeyi hedefler.

Aldığı temel maaş: 95.167 dolar / 343.000 TL

İş ilanları sayısı: 2.072

9) System Architect(Sistem mimarı)

Bir sistem mimarı, ağ ve bilgisayar sistemleri oluşturan bilişim uzmanıdır. Sistem mimarları, bir sistemin omurgasını hazırlayan, yapılandıran ve çalıştırılmasını sağlayan kişilerdir.

Aldığı temel maaş: 97.873 dolar / 352.900 TL

İş ilanları sayısı: 1.167

8) User Experience(UX) Manager(Kullanıcı deneyimi yöneticisi)

Bir ürünün kullanılabilirliğini artıran tasarım ekibinin başında yer alan isimdir. Örneğin, bir oyunun oynanış olarak beğenilmemesi durumunda ilk kapı dışarı edilecek kişi, bu kardeşimizdir.

Aldığı temel maaş: 98.353 dolar / 355.601 TL

İş ilanları sayısı: 263

7) Information-technology(IT) Program Manager(Bilgi teknolojisi(BT) program yöneticisi)

Bir BT program yöneticisi, bir şirketin BT departmanının çalışmasından sorumlu kimsedir.

Aldığı temel maaş: 98.883 dolar / 356.512 TL

İş ilanları sayısı: 250

6) Data Architect(Veri Mimarı)

Veri mimarı, bir işle ilgili bütün verileri bütünleştirir ve bunları korur. Verileri işletme operasyonları ile ilgili bütün her şeyden bu arkadaş sorumludur. Verilerin organizasyonda kullanılmasını kararlaştırırlar.

Aldığı temel maaş: 102.091 dolar / 368.078 TL

İş ilanları sayısı: 1.438

5) Solutions Architect(Çözüm mimarı)

Bir çözüm mimarı, şirkette yer alan bütün projelerle beraber işbirliği halinde çalışır. Şirketin, uygulamanın veya ürünün genel tasarımından sorumlu kişidir. Müşterilerle konuşur, gelecek talepleri gerçeğe dönüştürür.

Aldığı temel maaş: 102.678 dolar / 370.136 TL

İş ilanları sayısı: 4.174

4) Software Architect(Yazılım mimarı)

Bir yazılım mimarı, büyük bir sistemi bir araya getirmek için ihtiyaç duyulan tüm araçları yazılım ekibine sağlayan kişidir. Bir yazılım mimarının uzman programcı olması gerekmez, yazılımı bütün halinde kontrol eden kişidir. Uzman programcıların bütün halinde çalışmasını sağlar.

Aldığı temel maaş: 104.754 dolar / 377.620 TL

İş ilanları sayısı: 1.147

3) Information-technology Architect(Bilgi teknolojisi mimarı)

Bir BT mimarı, bir şirketin bilgisayar sistemlerini yükseltmenin yollarını tasarlayan kişilerdir.

Aldığı temel maaş: 105.303 dolar / 379.599 TL

İş ilanları sayısı: 250

2)Software Engineering Manager(Yazılım mühendisliği yöneticisi)

Bir yazılım mühendisliği yöneticisi, yazılımı koruyan ve geliştiren bütün mühendis ekibinin başındaki isimdir. Yazılımda sorun olduğu zaman ilk gidilecek isimdir.

Aldığı temel maaş: 109.350 dolar / 394.188 TL

İş ilanları sayısı: 1.011

1)Applications Development Manager (Uygulamalar Geliştirme Müdürü)

Bir uygulama geliştirme müdürü, bir kuruluşun yazılım uygulamaları ile ilgili tüm etkinlikleri planlamak, koordine etmek ve denetlemek yoluyla çalışmalarına devam eder. Aynı zamanda iş için mevcut sistemleri korumalı, denetlemeli ve yeri geldiğinde yükseltmelidir.

Aldığı temel maaş: 112.045 dolar / 403.000 TL

İş ilanları sayısı: 516

Eğer ileride bu mesleklerden birisine sahip olursanız bizi unutmayın olur mu? Belki bu meslek alanlarından birine geçmeye ilk burada okuduğunuz yazı ile karar verdiniz. Unutmayın, imkansız gibi görünen hiçbir şey imkansız değildir. Oraya gelmeyi başaran insanlardan biri olmak için doğru zamanda ve doğru yerde olmak gerekiyor.