Teknoloji Sektörünün Devleri Trump'ın Göçmen Yasasına Karşı Birleşiyor!

Donald Trump'ın göçmenlerin ülkeye girişine yönelik getirdiği yasak karşısında teknoloji devleri birleşiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve başlar başlamaz oldukça tartışılan göçmen politikasını imzaladı.

Bunun "Amerikalıların yaşamlarının ve güvenliklerinin geliştirilmesi" odaklı bir politika olduğunu savunan Trump, bu politika ile ABD'de yaşayan yasa dışı göçmenler için hiçbir şekilde af olmayacağını da dile getirdi.

Suriye'den ikinci bir talimata kadar mülteci kabulünü bloke eden Trump, söz konusu politikasında diğer ülkelerden de 120 gün boyunca herhangi bir mülteci kabulünün yapılmamasını öngörmekte. Bu ülkeler Libya, Irak, İran, Sudan, Somali ve Yemen.

Trump'ın bu yasaya imza atmasının ardından ise Amerika merkezli teknoloji devi şirketler, bir bakımda Trump'a karşı güçlerini birleştirdiler diyebiliriz.

Google, Apple, Microsoft, Uber gibi şirketler, yeni politika sonrası kendilerini güvende hissetmeyen çalışanlara yabancı kökenli çalışanlarına karşı harekete geçtiler. Örneğin Apple, destek ve yardıma muhtaçlara ulaşabilmek adına kurduğu bir ekip ile Beyaz Saray'a bir nevi çıkarma yaparak söz konusu politikanın olumsuz etkilerini dile getirmek için çalışmalar yürütüyor.

Bir diğer taraftan Microsoft, çalışanlara hukuksal tavsiyeler ve yardımlar sunacağını açıklamış durumda. Aynı şekilde Uber de bünyesindekileri rahatlatacak, çözüm odaklı adımlar üzerinde çalışmakta.

Sadece bu firmalar değil, teknoloji sektöründe öne çıkan pek çok firma, göçmen yasağı konusunda seslerini uyumlu şekilde yükseltmeye devam ediyor. Bazı firmalar ve CEO'ları tarafından konu ile ilgili gelen açıklamalar şu şekilde:

Google CEO'su Sundar Pichai: "Söz konusu politikada adı geçen ülkelerde doğan ve Google'da çalışmak için ABD'ye gelen çalışanlarımızdan bazıları şu an yıllık izinleri sebebi ile ülkelerindeler ve onların geri gelmesi şu anda tehlikede. Trump bu yasak ile yetenekli insanların ABD'ye gelmesini engelliyor ve bu hamlesi ile 100'den fazla teknoloji şirketini karşısına almış durumda."

Apple CEO'su Tim Cook: "Çeşitlilik bizi daha güçlü hale getirir. Göçmenler olmasaydı şirketin bugünkü konumuna gelmesinin mümkün olmazdı." (Sonuç olarak baktığımızda Steve Jobs da Suriyeli bir göçmenin çocuğuydu)

Netflix CEO'su Reed Hasting: "Bu tarz yasaklar Amerika'ya yakışmıyor ve ülkemize yönelik nefretin, tehditin bu yasak ile birlikte daha da artması kaçınılmaz."

Twitter CEO'su Jack Dorsey: "İnsanların ve hükümet düzenlerinin finansal etkileri son derece gerçek olduğu kadar üzücü bir durum da."

Mozilla: "Yeniliklere karşı bir duvar örmek insanları yaralayacağı gibi zulümü, terörü ve hepsinin sonunda savaşı tetikleyebilir."

Sonuç olarak baktığımızda teknoloji sektöründe ciddi bir ayaklanma ve Trump'ın kararlarına karşı birleşme söz konusu.

Uber'ın CEO'su Travis Kalanick ile birlikte Trump'ın danışmanlarından biri olan SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk da söz konusu politikaya karşı olanlardan. Ülkenin problemlerini çözmek için bu yolun en iyi yol olmadığını savunan Musk, Amerika'ya destek veren çoğu insanın bu vb politikalar yüzünden desteklerini geri çekebileceğini belirtmekte.

Bu konuda en somut adım ise Airbnb'den gelmiş durumda. Şirket CEO'su Brian Chesky yaptığı açıklamada, yasağın ardından ABD'de bulunmalarına izin verilmeyecek mültecilere ücretsiz kalacak yer ve diğer hizmetleri sağlayacaklarını açıkladı.

Sonuç olarak göreve geleceği zaman yapabilecekleri ciddi şekilde tartışılan Donald Trump, göreve başlamasının üzerinde geçen kısa sürede, şimdiden ses getiren şeylere imza atmaya başlamış durumda. Teknoloji sektörünün devleri ise Trump'ın bu adımlarına karşı giderek daha da birlik ve beraberlik içinde oluyorlar.