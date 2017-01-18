Teknoloji ve Bilgisayar Meraklıları İçin Anakart Görünümlü Pasta!

YouTube dünyasının popüler yemek kanallarından biri olan Rosanna Pansino, anakart görünümüyle dikkat çeken keki tam bir geeklere göre olmasıyla canımızı çektirdi.

Günümüzde gelişen teknolojilerin yanı sıra pastacılık noktasında da hoş gelişmeler var. Klasik yuvarlak pastalar yerine doğum günü kutlanacak kişinin zevkine göre pastalar görmekteyiz. Şimdi ise bilgisayar ve teknoloji tutkunlarının oldukça hoşuna gidebilecek, evde bile yapabileceğiniz anakart pastası dikkat çekiyor.

Ünlü yemek kanalı bulunan YouTuber Rosanna Pansino tarafından yapılan anakart pastası, görünümü ile işlemci, ekran kartı, ram ve birçok slotu gösteren tam manasıyla bir anakart görünümünde pastasıyla güzel bir doğum günü pastası inşa etmiş.

Aşağıda görebileceğiniz gibi oldukça güzel duran pastayı dilerseniz kendiniz yapabilir ya da annenize, babanıza, ablanıza veya kardeşinize aşağıdaki videoyu göstererek yaptırabilirsiniz.

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