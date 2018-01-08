Fi tarihinden kalma bir bilgisayar ve içinde yüklü Windows 98 yıllar sonra çalıştırıldı.

Dikkat! Bu haberde görecekleriniz tüylerinizi diken diken edebilir. Zira zamanın içinde avare halde dolaşmaktansa bazen eski anıları canlandırmak, bu günlere neleri atlatarak geldiğimizi gösteriyor.

Aşağıdaki videoyu çekip paylaşan kişi, yıllar önce arkadaşlarının tüm ısrarına işletim sistemini güncellemediğini daha sonra yenisini alınca bu dinozoru rafa kaldırdığını söylüyor. Bir dönemin başka efsanelerinden Compaq’ın 18 yaşındaki dizüstü modeli Armada E500 şu özelliklere sahip: 500 MHz hızında Pentium 3 işlemci, 120Mb RAM, ATI RAGE Mobility P ekran kartı ve 12 GB harddisk.

Üretildiği zamanın ötesinde bir donanıma sahip olduğunu söyleyebileceğimiz bilgisayarda, DVD sürücüsü gibi o zamanlar insanlara uzay çağına girdiklerini hissettiren birçok özellik bulunuyor. Daha fazla uzatmadan sizi videoyla baş başa bırakıyoruz.