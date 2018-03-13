Yıldız Teknik Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 20-21-22 Mart tarihlerinde gerçekleşecek 13. İLTEK Günleri, teknoloji dünyasının dev isimlerini öğrencilerle buluşturacak.

“Sadece Derse Girerek Mühendis Olunmaz!” sloganı ile yıllardır profesyonel işlere imza atan YTÜ IEEE Öğrenci Kulübü, elektronikten bilişime, telekomünikasyondan savunma teknolojilerine kadar birçok sektörü mercek altına alan ve bu sene 13.’sünü düzenlediği İLTEK Günleri ile teknoloji dünyasının dev isimlerini öğrencilerle buluşturuyor. 13. İLTEK Günleri, 20-21-22 Mart 2018 tarihlerinde Davutpaşa Kampüsü Elektrik-Elektronik Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşecek.

Yıllardır Huawei, Siemens, Yapı Kredi, Koç Sistem, Microsoft, Garanti Teknoloji, Mercedes-Benz, Vodafone, Havelsan, Tubitak, Intertech ve daha nice kuruluşun sponsorluğu ve desteğiyle öğrencilere başarılı bir iş hayatının sırlarını veren İLTEK Günleri, bu sene de teknolojinin kalbinin atacağı tek adres olacak.

Savunma Teknolojileri, Yapay Zeka, Blockchain, Uzay Teknolojileri, Internet of Things, Siber Güvenlik, Endüstri 4.0, Big Data, 5G, Dijital Dönüşüm gibi günümüzün en ilgi duyulan konularının işleneceği paneller, CV bırakmak ve şirketlerle iletişim kurmak için en doğru yer olan şirket stantları, Work and Travel çekilişi, eğitimler ve sürpriz hediyeler İLTEK Günleri’nde katılımcıları bekliyor!

Katılımcılara hep daha farklı ve daha iyisini sunmayı hedefleyen İLTEK Günleri, etkinliğin üçüncü gününde “Savunma Teknolojileri” konusu üzerinde yoğunlaşacak. Düzenlenecek “Savunma Teknolojileri Fuarı” ile TÜBİTAK Sage, TÜBİTAK Bilgem, Visratek, Andasis, Gümüş Uzay Savunma Havacılık, Bites Savunma Havacılık ve Uzay, SASAD, SAHA gibi Savunma sektöründe başarılara imza atan şirketler ve dernekler projeleri, stantları ve üst düzey konuşmacılarıyla 22 Mart günü katılımcılara tecrübelerini ve çalışmalarını birebir aktaracak.

Tamamen ücretsiz ve sertifikalı olan etkinlikle ilgili detaylı bilgi için iltek.ieeeytu.com web sitesini ziyaret edebilir, ayrıca anlık gelişmeler için Facebook Etkinlik, Twitter ve Instagram sayfalarını takip edebilirsiniz.