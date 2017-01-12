Teknolojinin Gelişmediği Zamanlarda Filmlerdeki Özel Efektler Nasıl Yapılıyordu?

Bilgisayarların ve video programlarının bu denli gelişmediği bir ortamda, sessiz filmlerdeki o şahane efektler nasıl yapılıyordu sizce? Silent Movie GIFs isimli bir Twitter hesabı, hepimizi aydınlatıyor.

“Bilgisayar teknolojisinin gelişip yaygınlaşmadığı devirlerde yaşam nasıldı?” sorusunu soranlarınız vardır. Böyle zamanlarda, şimdi bile ortaya konulamayan bazı yapıtlar konulabiliyordu. Sessiz sinema devrinde çekilen filmlerdeki efektler, ne bilgisayarların ne de video edit programlarının bu kadar geliştiği bir ortamda yapılmıştı.

Bir Twitter hesabı olan Silent Movie GIFs, bu şahane sahnelerin nasıl çekildiğini birkaç saniyelik giflerle ortaya koyuyor. Birçok ünlü filmin arkasındaki ince noktaları, kullanıcıların gözleri önüne seriyor. Twitter hesabındaki gönderilere buradan, film sahnelerinin yapılışını gösteren GIF’lere de buradan erişebilirsiniz.