Teknolojinin İnsan Hayatına Yansıyan Olumsuz Etkileri

Teknoloji ile birlikte insan hayatının kolaylaştığı ve eskiye göre çok daha iyi bir seviyeye geldiği gerçek. Ancak teknolojinin insan hayatı üzerinde olumsuz etkileri de yok değil.

Gelişen teknolojiyle birlikte hayatımızı artık neredeyse teknolojik cihazlar üzerinden yürütüyoruz. Teknolojinin günlük hayatımızın bu kadar içinde olması hayatımızı ciddi anlamda kolaylaştırıyor ve her an her şeye ulaşabilmemize imkan tanıyor. Peki bu yönleriyle baktığımızda tozpembe bir hayal dünyası gibi görünen teknoloji, gerçekten her şeyiyle dört dörtlük mü?

Elbette her şeyin kusurları olduğu gibi teknolojinin de kusurları var. Hayatımızı bu kadar kolaylaştıran teknoloji, bir insan hayatında en önemli olan şeyi, kişiliğimizi olumsuz etkiliyor. Biz de bu yazımızda çeşitli araştırmalar sonucu elde edilen verilere göre teknolojinin hayatımızdaki bazı olumsuz etkilerini derledik. (Bu arada yazımızdaki problemlerin genellikle günlük hayattaki teknoloji tüketimine yönelik olarak derlendiğini de ekleyelim)

İnsanları farklı görüşlere kapatıyor

Yankı odası etkisi olarak belirtilen bu etkide, sosyal ağlardaki kullanıcılar kendi profillerinde sadece kendi görüşlerine yer veriyor ve olmayı istediği kişi gibi davranıyor. Bu nedenle kullanıcılar neredeyse tamamen karşıt görüşleri hayatından çıkarıyor ve kendilerini belli görüşlerle sınırlıyor. Öte yandan Facebook gibi sosyal ağların algoritmaları da kullanıcıların ilgilendiklerine yönelik gönderileri zaman tünelinde göstererek bu etkinin oluşmasını destekliyor.

Obezitenin artmasına neden oluyor

Teknolojik cihazlara olan bağlılık ve bu bağlılık esnasında insanların hem az hareket etmesi hem de yemeğini genellikle bu cihazlara odaklanırken yemesiyle ne kadar yediğinin farkında olması obeziteyi arttırıyor.

İnsanlar Japon balıklarından daha dikkatsiz!

Kanada'da Microsoft'un desteğiyle yapılan bir araştırmaya göre 2000 yılından 2015 yılına geçen sürede insanların dikkat süresi 3'te 1 düşerek 12 saniyeden 8 saniye gerilemiş. Bu süre bir Japon balığının dikkat süresinden daha düşük.

Bir türlü açılmayan videolar insanların sabrını taşırıyor

Massachuetts Amherst Üniversitesi'nin araştırmasına göre insanlar içeriğe anında ulaşmak istiyor ve içerik anında yüklenmediğinde sinirlenerek beklemeden içeriği kapatıyor. Bu durum bir süre sonra insanların tüm durumlara karşı sabırsız olmasına neden oluyor.

GPS yüzünden insanlar daha hızlı yaşlanıyor

Bir araştırmada belirtilenlere göre GPS sinyalleri beynin tembelleşmesine neden oluyor. Beynin hafızayı ve yer - yön kavramlarını kontrol etmesini sağlayan hipokampus isimli bölgenin GPS'e maruz kalması insanların beyninin erken yaşlanmasına neden oluyor.

Uyku düzenini bozuyor

İnsanların teknolojik cihazlara olan bağlılığı her an kullanıcılarda internete ulaşma isteği doğruyor ve buna bağlı olarak geceleri kullanıcılar internette daha fazla vakit geçirebilmek adına uykularından feragat ediyor. Ayrıca ekran ışığının uyku açtığına yönelik araştırmaları da hesaba kattığımızda teknolojinin uyku düzenimize olumsuz etkilerinin olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.