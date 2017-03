Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen Teknolojinin Yıldızları ödüllerinde Webtekno olarak en iyi teknoloji haber sitesi ödülünün sahibi olduk.

Webtekno olarak 'Türkiye'nin en samimi teknoloji sitesi' mottosuyla üç yıl önce çıktığımız bu yolda sizlerin desteğiyle her geçen gün büyümeye ve ödüllerimize bir yenisini eklemeye devam ediyoruz. Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesindeki Yıldız Teknopark tarafından düzenlenen Teknolojinin Yıldızları ödüllerinde Türkiye'nin Yıldızları kategorisinde Teknoloji Haber Siteleri Yıldızı ödülünün sahibi Webtekno oldu.

Ödül aldığımız Türkiye'nin Yıldızları kategorisinde diğer başlıklarda verilen ödüllerde ise Teknoloji ve İnovasyon Yıldızı Vestel, Sosyal Sorumluluk Yıldızı Garanti Bankası, Yatırımcıların Yıldızı Nevzat Aydın, Teknoloji Dergileri Yıldızı Chip ve Teknoloji ve İnovasyon Odaklı Üniversitelerin Yıldızı Hasan Kalyoncu Üniversitesi seçildi.

Yıllardır çizgimizi bozmadan ilgi alanımızdaki her markaya ve ürüne objektif bir şekilde yaklaşarak her zaman kullanıcı dostu içeriklerimizle size teknolojiyi en doğru ve en anlaşılır şekilde anlatmaya çalıştık ve her zaman bu çabamızı sürdüreceğiz. Ekip olarak sizlerin desteğiyle aldığımız ödüller bizi daha çok teşvik ediyor ve yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha anlıyoruz.

Bu nedenle Webtekno ve İzmo Bilişim ekibi olarak Yıldız Teknopark'a, Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerine ve bu ödülü almamıza katkı sağlayan sizlere tüm kalbimizle teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hepinizi seviyoruz millet :)