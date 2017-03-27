Amerika Birleşik Devletleri'ndeki siyasetçiler ve gazetelerin son zamanda yoğun olarak tartıştığı şey, otonom mimarinin ve robotik cihazların iş dünyasına etkisi.

Amerikan yönetimi, otomasyon mimarisini ABD ekonomisinde etkileyici bir faktör olarak düşünmeyi reddediyor ve hatta onu bir nebze küçümsüyor. Hazine Sekreteri Steve Mnuchin, yaptığı açıklamada yapay zekanın iş gücünü zayıflatma ihtimalini reddetti. Mnuchin, Axios'la röportajda şunları söyledi:

Steve Mnuchin, "Böyle bir şey radar ekranımıza bile girmedi. Robotların, insan gücünün belli bir kısmını ele alması en az 50 ile 100 yıl uzakta. İnsanları yakın gelecekte yerinden edecek robotlar hakkında hiç endişe etmiyorum. Aslında bu konuda son derece iyimserim.”

Fakat bazı politikacılar ve basın, kamunun odağını otomasyonun kötülüklerine odaklamaya çalışıyor. New York Times'da yayınlanan makale, Hazine Sekreterine göre bambaşka bir hikaye anlatıyor. Makalede, “Politikacıların cümlelerini ciddiye almayın, onlar ne zaman, ne şekilde gerekliyse öyle konuşurlar. Teknoloji, imalattaki insan gücünü öldürüyor.” ibareleri kullanılıyor. Resmi raporlarda hiçbir robot, insanların yerini almadı. Ancak işlerin değişmesi çok kısa sürebilir.

Çarpıcı bir çalışma mevcut. Ball State University'nin araştırmasına göre, 1998 ile günümüz arasında yaşanan iş kaybının önemli bir bölümü, otonom araçlar nedeniyle gerçekleşti. Çalışmanın yazarları Michael J. Hicks ve Srikant Devaraj, "1998'de işçi başına enflasyon, bugünkü değere göre çok daha düşüktü. Elbette bunun pek çok teknik nedeni var ama onlara başka zaman değineceğiz. Bilgi teknolojileri ve otomasyon alanlarındaki gelişmeler, yüzde 13 civarında insan gücü kaybına neden oldu. Makineler maaş almıyor ve insanların handikaplarına sahip değiller. En azından 'bazı' işverenler böyle düşünüyor" açıklamasında bulundular.

Amerika Birleşik Devletleri'nde işler gereğinden hızlı değişebiliyor. Geçen yüzyılın başında, ABD'nin iş gücünün yüzde 41'i tarım ve tarım sonrası ürünler üstüne kuruluydu. Yüzyıl için bu oran yüzde 1.9'a düştü.

IBM sözcüsüne göre iş kaybı olsun veya olmasın, şirketler robotik teknolojiye ve otomasyona büyük bir şevkle kucak açmaya devam edecekler. Bilgisayar devine göre; çoğu şirketin ana hatları, genel olarak düşük vasıflı pozisyonlar olarak görülen faktörlerin ortadan kaldırılması ve bunların teknolojinin sağladığı tasarruf, üretkenlik ve güvenlik teknolojisi ile telafi edilmesidir. Ancak, otomasyonun her yerde bulunduğu bir geleceğin, bildiğimiz haliyle işlerin distopik olarak görülmesi gerekmez. IBM, tahminen otomasyonun gelişmekte olan bir iş piyasasında etkisin fark etti. Şirketin CEO'su Ginni Rometty geçtiğimiz günlerde otomasyon ve yapay zeka gibi konulardan oluşan pozisyonlara atıfta bulunarak "yeni yaka meslekleri" kavramını tartışmaya sundu. Ancak IBM, en önemli noktaya değinmeden geçmiyor: “Otonom ve robotik teknolojinin başında işinin ehli ve eğitimli kişiler bulunmak zorunda.”