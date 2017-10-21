Tarihin En Kötü Tasarımlarına Sahip Cep Telefonları!

Sadece alo dediğimiz zamanlar vardı ve o zamanlar, cep telefonları cebimize sığmazlardı. Şimdiki gibi güzelliklerini sergilemek istediğimizden değil, tasarımlarından dolayı üstelik. Onlar, amaçlarının çok dışında kullanıldılar ama unutulmadılar.

Teknoloji gerçekten de şaşırtıcı bir hızla gelişiyor. Elbette bu tanım sadece cep telefonları için geçerli olmasa da, gezegendeki en yaygın teknolojik aletler onlar. Üstelik bir firmanın tarihin en değerli şirketi olmasını ya da en değerliler arasındayken dibi boylamasını sağlıyorlar.

Zamanında bu işler böylesine ciddiye alınmıyordu. Çünkü telefon yalnızca telefondu ve sonra internetle yolları kesişti. Ancak onları amaçları dışında kullanma merakımız daha da öncesine dayandı. Yıllar içerisinde birbirinden farklı tasarımlarla yüzlerce model piyasaya sürüldü. Kimi markayı herkesin elinde gördük, kimisinin esamesi bile okumadı. Bu tarih öyle bir dönüm noktasıydı ki, bir daha geri alamadık. Aman almayalım!

Siemens Xelibri 6:

Sony Ericsson K800 Cyber-Shot T:

Ne efsaneydi ama...

Virgin Mobile Lobster 700TV:

Samsung NPH-N270 Matrix​:

Yakıyorsun Neo abi!

Motorola StarTAC Rainbow:

Alo, tamam geliyoyum birazdan :)

Vertu Signature Cobra:

Üzerindeki taşlarla 5-6 iPhone X alırsınız.

Kyocera Blade:

Renkli çıktı alınır.

Samsung Upstage:

İsveçlinin çakısı, Güney Korelinin telefonu derler.

Nokia 7600:

Hocam şöyle bir telefon istiyorum: Aradığımda selam diyeyim, aradıklarında denizde taş gibi sektireyim. Tuşlar sorun değil.

Motorola V100:

Bilgisayar ve telefon arasında kararsız kalan bir ekibin, kulaklık girişi olan sanal bebek cihazı. Biraz tuşu fazla sadece.

Xcute DV1:

Avatar'ı bununla çektiler, sonra yönetmen kendine büfe açtı.